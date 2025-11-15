Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर की पांच विधानसभा सीटों पर 9 महिलाओं ने आजमाई किस्मत, किसी को नहीं मिली जीत

    By Parimal Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    भागलपुर जिले की पाँच विधानसभा सीटों पर नौ महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, परन्तु किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हुई। इन उम्मीदवारों ने विभिन्न दलों से अपनी दावेदारी पेश की और मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाईं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले की सात विधानसभा सीटों में से भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, गोपालपुर व बिहपुर विधानसभा में कुल नौ महिलाओं ने किस्मत आजमाई, लेकिन जीत किसी को नसीब नहीं हुई।

    सबसे अधिक चर्चा में रहा बिहपुर विधानसभा। जहां से वीआईपी उम्मीदवार अर्पणा कुमारी को जिले की महिला उम्मीदवारों में सर्वाधिक 61,433 मत मिले। हालांकि मतों की यह संख्या प्रभावशाली रही, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं साबित हुई।

    यहां अर्पणा दूसरे स्थान पर रही। इसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ममता कुमारी को 2,530 तथा रूपम देवी को 870 मत मिले। भागलपुर विधानसभा सीट पर दो महिला प्रत्याशियों ने किश्मत आजमाया।

    निर्दलीय उम्मीदवार निशा भारती को 1,204, जबकि बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार रेखा दास को 694 मत मिले। जिले की महिला उम्मीदवारों में सबसे कम वोट रेखा दास को मिले।

    कहलगांव विधानसभा में दो महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी थीं। जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रूपम देवी और संजू देवी का नाम शामिल था। रूपम देवी को 3,040 मत, जबकि संजू देवी को 1,640 वोट मिले।

    दोनों ने चुनाव में सक्रियता दिखाई, लेकिन मतदाता उन्हें विजयी नहीं बना सके। गोपालपुर विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार सोनी भारती ने चुनाव लड़ा और उन्हें 1,651 वोट मिले। नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी शारदा देवी को कुल 3,434 मत मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीरपैंती व सुल्तानगंज में कोई उम्मीदवार नहीं थी

    भागलपुर जिले के पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों में इस बार किसी भी महिला उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। इससे जिले में महिला प्रतिनिधित्व का दायरा भी सीमित रहा।

    चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि भागलपुर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन उन्हें जीत तक पहुंचाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।