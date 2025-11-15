भागलपुर की पांच विधानसभा सीटों पर 9 महिलाओं ने आजमाई किस्मत, किसी को नहीं मिली जीत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले की सात विधानसभा सीटों में से भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, गोपालपुर व बिहपुर विधानसभा में कुल नौ महिलाओं ने किस्मत आजमाई, लेकिन जीत किसी को नसीब नहीं हुई।

सबसे अधिक चर्चा में रहा बिहपुर विधानसभा। जहां से वीआईपी उम्मीदवार अर्पणा कुमारी को जिले की महिला उम्मीदवारों में सर्वाधिक 61,433 मत मिले। हालांकि मतों की यह संख्या प्रभावशाली रही, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं साबित हुई।

यहां अर्पणा दूसरे स्थान पर रही। इसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ममता कुमारी को 2,530 तथा रूपम देवी को 870 मत मिले। भागलपुर विधानसभा सीट पर दो महिला प्रत्याशियों ने किश्मत आजमाया।

निर्दलीय उम्मीदवार निशा भारती को 1,204, जबकि बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार रेखा दास को 694 मत मिले। जिले की महिला उम्मीदवारों में सबसे कम वोट रेखा दास को मिले।

कहलगांव विधानसभा में दो महिला प्रत्याशी मैदान में उतरी थीं। जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रूपम देवी और संजू देवी का नाम शामिल था। रूपम देवी को 3,040 मत, जबकि संजू देवी को 1,640 वोट मिले।

दोनों ने चुनाव में सक्रियता दिखाई, लेकिन मतदाता उन्हें विजयी नहीं बना सके। गोपालपुर विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार सोनी भारती ने चुनाव लड़ा और उन्हें 1,651 वोट मिले। नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी शारदा देवी को कुल 3,434 मत मिले।