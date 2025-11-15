भागलपुर की सातों सीटों पर 25,267 वोटरों को नहीं आया कोई प्रत्याशी पसंद, दबाया नोटा का बटन

जागरण संवाददता, भागलपुर। भागलपुर की सातों विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए ने पूरी तरह कब्जा जमाते हुए शानदार जीत हासिल की। मतदाताओं ने चुनाव में अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और कुल 15 लाख 13 हजार 889 वोट डाले। इसी बीच नोटा (इनमें से कोई भी नहीं) ने भी इस चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। जिले में इस बार 25,267 लोगों ने नोटा का बटन दबाया, जो 2020 की तुलना में लगभग 7800 अधिक है। 2020 में नोटा का आंकड़ा 16,752 था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2015 में पहली बार नोटा लागू होने पर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 33,067 लोगों ने इसे चुना था। इससे स्पष्ट होता है कि मतदाताओं का एक वर्ग लगातार नोटा को अपने विकल्प और अभिव्यक्ति के रूप में देख रहा है।

2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 5,203 नोटा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, जबकि सबसे कम 1974 नोटा का बटन भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में दबाया गया। 2015 में गोपालपुर में जीत के अंतर से अधिक पड़ा था नोटा बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब पहली बार नोटा का विकल्प दिया गया, तो इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। राज्य की 18 विधानसभा सीटों पर नोटा को इतने अधिक वोट मिले कि वह जीत-हार के अंतर से भी आगे निकल गया।

इन सीटों में गोपालपुर विधानसभा भी शामिल था। गोपालपुर में उस समय जीत का अंतर 5019 मतों का था, जबकि नोटा का बटन 5042 लोगों ने दबाया था। यानी, इस सीट पर नोटा ने उम्मीदवारों के अंतर से भी अधिक मत हासिल कर यह संकेत दिया था कि मतदाता उपलब्ध विकल्पों में से किसी से संतुष्ट नहीं थे।