भागलपुर में भागमभाग, 19 को नो इंट्री, 3 ने मारा यू टर्न, 7 सीटों पर 82 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Elections भागलपुर जिले की सातों सीटों पर 82 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन तीन प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक, पीरपैंती में एक व सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिए हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र पासवान, सुल्तनगंज विधानसभा क्षेत्र से राम बालक मंडल व गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी कुमारी ने नाम वापस ली है। सबसे अधिक प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में रह गए हैं। भागलपुर व सुलतानगंज विधानसभा क्षेत्र से 12-12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहपुर, गोपालपुर व पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 11 नवंबर को 2678 मतदान केंद्र पर 2230208 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आठ सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 चलंत मतदान केंद्र, 37 सहायक मतदान केंद्र, 14 सखी मतदान केंद्र, सात पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र व एक यूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अलग-अलग बूथ के लिए अलग-अलग कलर की ग्रेडिंग की जाएगी, ताकि मतदाताओं को परेशानी नहीं हो। एक वोट डालने में अधिकतम एक मिनट का समय लगता है। सभी मतदाता अवश्य वोट डालें।



भागलपुर विधानसभा