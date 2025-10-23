भागलपुर में भागमभाग, 19 को नो इंट्री, 3 ने मारा यू टर्न, 7 सीटों पर 82 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत
Bhagalpur Elections: भागलपुर में चुनावी सरगर्मी तेज है। नामांकन पत्रों की जांच में 19 पर्चे रद्द हुए और 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 7 सीटों पर 82 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। त्रुटियों के कारण नामांकन रद्द हुए, जिससे कई उम्मीदवारों को निराशा हुई। चुनावी मैदान में अब 82 उम्मीदवार बचे हैं, जिनके बीच मुकाबला दिलचस्प होगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Elections भागलपुर जिले की सातों सीटों पर 82 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन तीन प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक, पीरपैंती में एक व सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिए हैं। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र पासवान, सुल्तनगंज विधानसभा क्षेत्र से राम बालक मंडल व गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी कुमारी ने नाम वापस ली है। सबसे अधिक प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में रह गए हैं। भागलपुर व सुलतानगंज विधानसभा क्षेत्र से 12-12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहपुर, गोपालपुर व पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 11 नवंबर को 2678 मतदान केंद्र पर 2230208 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आठ सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 चलंत मतदान केंद्र, 37 सहायक मतदान केंद्र, 14 सखी मतदान केंद्र, सात पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र व एक यूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अलग-अलग बूथ के लिए अलग-अलग कलर की ग्रेडिंग की जाएगी, ताकि मतदाताओं को परेशानी नहीं हो। एक वोट डालने में अधिकतम एक मिनट का समय लगता है। सभी मतदाता अवश्य वोट डालें।
भागलपुर विधानसभा
- रोहित पांडेय : भाजपा
- अजीत शर्मा : कांग्रेस
- अभय कांत झा : जन सुराज
- रेखा दास : बसपा
- संजय कुमार यादव
- सुबोध मंडल
- निशा भारती
- चंद्र किशोर साह
- धनंजय कुमार पांडेय
- एसजे वेदांत
- योगेंद्र प्रसाद यादव
- रवि कुमार सिंह
पीरपैंती विधानसभा
- राम बिलास पासवान : राजद
- मुरारी पासवान : भाजपा
- घनश्याम दास : जन सुराज
- अशोक कुमार पासवान
- राजेश पासवान
- सहदेव कुमार
- सुनील कुमार चौधरी
- प्रीतम कुमार
- राहुल कुमार पासवान
- नंद किशोर रजक
सुल्तानगंज विधानसभा
- ललन कुमार : कांग्रेस
- ललित नारायण मंडल : जदयू
- राकेश कुमार : जन सुराज
- चंदन कुमार : राजद
- राहुल कुमार
- सुमन कुमार
- चंदन कुमार
- मतुर रहमान
- बंटी ठाकुर
- विपिन कुमार सिंह
- धर्मेद्र सिंह
- अजीत कुमार
- सुनिल कुमार
नाथनगर विधानसभा
- शेख जियाउल हसन : राजद
- मिथुन कुमार : एलजेपी
- अजय कुमार राय : जन सुराज
- रविश चंद्र रवि कुशवाहा : बीएसपी
- सनजी कुमार
- मो. मंजर आलम
- सुधाीर कुमार
- शारदा देवी
- चेतन राम
- अरविंद मंडल
- जयप्रकाश मंडल
- मो. इस्माइल
- सुशील कुमार यादव
- दयाराम मंडल
- जयकरण पासवान
कहलगांव विधानसभा
- प्रवीण सिंह : कांग्रेस
- रजनीश भारती : राजद
- शुभानंद मुकेश : जदयू
- भवेश कुमार : बसपा
- मंजर आलम : जन सुराज
- पवन कुमार यादव
- ओमप्रकाश मंडल
- निर्मल कुमार
- रूपम देवी
- रामचंद्र मंडल
- महेंद्र तांती
- संजू कुमारी
- अनुज कुमार मंडल
बिहपुर विधानसभा
- कुमार शैलेंद्र : भाजपा
- अर्पणा कुमारी : वीआइपी
- पवन चौधरी : जन सुराज
- कृष्ण कुमार मंडल : बीएसपी
- रूपम देवी
- अवनीश कुमार
- किशोर कुमार
- ममता कुमारी
- अजय कुमार रविदास
- संजीव कुमार
गोपालपुर विधानसभा
- शैलेश कुमार : जदयू
- प्रेम सागर : वीआइपी
- मंकेश्वर सिंह : जन सुराज
- पीयूष झा
- नरेंद्र कुमार नीरज
- भारत भूषण गणपति
- सोनी भारती
- सुमन कुमार
- संजीव कुमार यादव
- राजीव कुमार सिंह
विधानसभा-नामांकन करने वाले अभ्यर्थी-नामांकन सही वाले अभ्यर्थी-नाम वापसी के बाद अभ्यर्थी
- बिहपुर-12-10-10
- गोपालपुर-11-11-10
- पीरपैंती-12-11-10
- कहलगांव-16-13-13
- भागलपुर-14-12-12
- सुल्तानगंज-16-13-12
- नाथनगर-21-15-15
भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव का हाल
- विधानसभा : सात
- नामांकन करने वाले अभ्यर्थी : 102
- नामांकन सही वाले अभ्यर्थी : 85
- नाम वापसी के बाद अभ्यर्थी : 82
