Bhagalpur Election RESULT: भागलपुर की 7 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा? नतीजे आज, किसके सिर सज रहा ताज? यहां देखें ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Election RESULT बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए जा रहे हैं। भागलपुर की सात सीटों यथा भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, बिहपुर, गोपालपुर, नाथनगर और पीरपैंती सीट के लिए कड़ी सुरक्षा में मतगणना हो रही है।

प्रत्येक विधानसभा में इवीएम के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल तथा पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए पांच टेबल लगाया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा वार 21 टेबल मतों की गिनती के लिए लगाया जा रहा है। इवीएम से मतों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी लगाए गए हैं।

वोटों की गिनती के लिए एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो आब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और दो काउंटिंग असिस्टेंट लगाए जा रहे हैं। भागलपुर के दोनों मतगणना केंद्र राजकीय पालिटेक्निक, बरारी तथा महिला आइटीआइ, बरारी पर पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

कड़ी सुरक्षा में आठ बजे से मतों की गिनती शुक्रवार को आठ बजे पूर्वाह्न से मतगणना प्रारंभ होगी। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में 28 राउंड की मतगणना होगी। कहलगांव व पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 30 से 32 राउंड की मतगणना होगी। गोपालपुर व बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 24 से 26 राउंड की मतगणना होगी। सुबह दस बजे से रूझान आना शुरू हो जाएगा। पहला रूझान पोस्टल बैलेट की आएगी। तीन से चार बजे तक प्रत्याशियों का जीत-हार तय हो जाएगा। मतगणना केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेराबंदी रहेगी। पहले घेरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दूसरे घेरे में बिहार सैन्य पुलिस एवं तीसरे घेरे में जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है।प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 60 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। वाच टावर व ऊंचे भवन से पुलिस व पदाधिकारियों की निगरानी रहेगी। जगह-जगह मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वीडियोग्राफी होगी। जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ मतों की गिनती होगी।