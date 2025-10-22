Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भागलपुर में कब डाले जाएंगे वोट? मतदान केंद्रों पर कैसी है तैयारी? 14 केंद्रों पर सिर्फ महिलाएं; जानें विस्तार से

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    Bhagalpur Election 2025 voting date: भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। जिले में 37 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 14 पर केवल महिला कर्मी और 7 पर पीडब्ल्यूडी कर्मी तैनात रहेंगे। मतदान कर्मियों के लिए छह डिस्पैच सेंटर होंगे और ईवीएम के संग्रहण के लिए दो केंद्र होंगे। भयमुक्त मतदान के लिए अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bhagalpur Election 2025 voting date: भागलपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Election 2025 voting date बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को मतगणना के साथ चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कराने को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले के सभी सातों विधानसभा के प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार की उपस्थिति में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय बैठक हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या, निर्वाचकों की संख्या, 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या, पुरुष एवं महिला मतदाताओं की संख्या, पी डब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या आदि जानकारी से सभी प्रेक्षक को अवगत कराया गया।

    उन्होंने कहा कि जिले में 37 माडल मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। 14 मतदान केन्द्रों पर केवल महिला कर्मी रहेंगी। वहीं सात मतदान केन्द्रों का संचालन केवल पीडब्ल्यूडी के कर्मियों द्वारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अवगत कराया कि मतदान कर्मियों को भेजने के लिए छह डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं।

    भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कर्मी राजकीय पालीटेक्निक बरारी से जाएंगे। राजकीय महिला आइटीआइ से सुल्तानगंज के लिए, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, तुलसीपुर से बिहपुर के लिए, इंटर स्तरीय विद्यालय नवगछिया से गोपालपुर के लिए तथा लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर पीरपैंती से पीरपैंती विधानसभा के लिए, इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला कहलगांव से कहलगांव विधानसभा के लिए कर्मी डिस्पैच किए जाएंगे।

    ईवीएम के संग्रहण के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं। बिहपुर, गोपालपुर एवं सुल्तानगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजकीय महिला आइटीआइ व शेष चार विधानसभा के लिए राजकीय पालिटेक्निक में ईवीएम का संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 2678 मतदान केन्द्र व आठ सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

    भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए लगभग 150 अपराधियों को सीसीए-3 एवं सीसीए-12 के तहत थाना बदर किया गया है। जिले में 2687 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, जिनमें से 662 शस्त्र जमा कराया गया है। 394 नान वेलेवल वारंट का निष्पादन कराया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पांच प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वेलनेरेवल क्षेत्र में सीएपीएफ का भी फ्लैग मार्च कराया गया है। भागलपुर पुलिस जिला के लिए 72 एवं नवगछिया पुलिस जिला के लिए सीएपीएफ की 25 कंपनी आवंटित की गई है।