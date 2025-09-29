Language
    Bhagalpur: दुर्गा पूजा में शरारती तत्वों पर रहेगी पैनी नजर, गड़बड़ की तो दबोच लेंगे सादे लिबास में जवान

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:06 PM (IST)

    भागलपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। मंदिर की वेदी पर विराजमान हुईं दुर्गा माता के पूजन और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए शरारती तत्वों पर नजर रखी जाने लगी है। चोर-उचक्के-मनचले-शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए एसएसपी हृदय कांत ने सादे लिबास में पुलिस के जवानों को लगाया है। जो सभी पूजा पंडालों और व्यस्त जगहों पर भ्रमणशील रहते हुए शरारती तत्वों पर नजर रख रहे हैं।

    किसी ने भी जरा भी गड़बड़ की तो जवान उन्हें दबोच लेंगे। ऐसे तत्वों के लिए ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। शहर के कोतवाली, नाथनगर, ललमटिया, तातारपुर, विश्वविद्यालय, मोजाहिदपुर, हबीबपुर, बबरगंज, इशाकचक, तिलकामांझी, जोगसर, बरारी, सबौर, औद्योगिक थानाक्षेत्र में पुलिस का बाइक सवार कमांडो दस्ता, विशेष दस्ता, सीआइएटी के अलावा मुख्यालय से मिले खास दस्ते और पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों को भी लगाया गया है।

    स्वयं एसएसपी हृदय कांत सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, राकेश कुमार, विधि-व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार भी पल-पल की इकाई गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अधिकारी शांति समिति सदस्यों-पदाधिकारियों और दुर्गा महारानी पूजा समिति के सदस्य और पदाधिकारियों से भी लगातार संपर्क बनाए रख रहे हैं। सभी थानाक्षेत्र में सक्रिय डायल 112 की रसर टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

    एसएसपी ने दुर्गा पूजा में शांति और विधि-व्यव्स्था की बेहतरी के लिए मेला और धार्मिक स्थलों के अलावा संवेदनशील इलाके में स्थानीय पुलिस की भी गतिविधियां बढ़ा दी है। शरारती तत्वों को दबोचने के लिए सभी थानाक्षेत्र में इसलिए लगाया गया है ताकि सादे लिबास में तैनात जवान भीड़ में लोगों के बीच रहकर शरारती तत्वों की न सिर्फ पहचान करेंगे बल्कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार भी करेंगे। पुलिस की भ्रमणशील टीम ब्राउन शुगर-स्मैक और शराब बेचने, पीने वालों पर भी नजर रख रहे हैं। ताकि समय रहते ऐसे तत्वों पर सधी कार्रवाई की जा सके।

    माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं, क्राइम कंट्रोल एक्ट में भी कई निरुद्ध

    संवेदनशील भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा-काली पूजा में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। गलत गतिविधियां संचालित कर माहौल बिगाड़ने की संभावना वाले दागियों को डीएम डा.नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर कई दागियों को सीसीए-तीन-111 के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है।

    इसको लेकर थानाध्यक्ष सीसीए-तीन.111 लगाने का प्रस्ताव हाल में भेज चुके थे। दागियों को क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की नोटिस भेजी जा चुकी है। ऐसे दागियों की गतिविधियों को पहले से संदिग्ध जान पुलिस टीम ने इस बार पहले से सधी तैयारी कर रखी थी।

    दुर्गा पूजा-काली पूजा में गुटबाजी कर पैदा करते हैं अशांति

    पुलिस ने जिले के सभी थानाक्षेत्र में सक्रिय ऐसे दागियों की सूची बना उन्हें क्राइम कंट्रोल एक्ट-तीन-111 के दायरे में लाते हुए नोटिस भेज कार्रवाई आरंभ कर दी है जो दुर्गा पूजा-काली पूजा में गुटबाजी कर अशांति पैदा करते हैं। जिससे लोगों में दहशत का माहौल बनने लगता है।

    इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अपमानजनक टिपणी करने वालाें पर पुलिस की तकनीकी सेल पैनी नजर रख रही है।