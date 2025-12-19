Bhagalpur News: 13 करोड़ से खिरनी घाट डायट में बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस, टेंडर जारी

Language
    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    भागलपुर के खिरनी घाट स्थित डायट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधार ...और पढ़ें

    13 करोड़ से खिरनी घाट डायट में बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस, टेंडर जारी

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में शिक्षक प्रशिक्षण को नई ऊंचाई देने की दिशा में खिरनी घाट स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के लिए बड़ी पहल शुरू कर दी गई है। संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए 13 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है।

    गुरुवार को डायट के निरीक्षण के दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के डिप्टी डायरेक्टर समर बहादुर सिंह ने इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने डायट में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया और प्रशिक्षणरत शिक्षकों से साफ-सफाई, भोजन, आवासन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सीधे संवाद किया।

    करीब दस मिनट तक हुई बातचीत में प्रशिक्षण की उपयोगिता और जरूरतों पर चर्चा की गई। इसके बाद प्राचार्य कक्ष में डायट प्राचार्य श्रुति समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का भी अवलोकन किया।

    भूमि, भवन और हरियाली को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज

    डायट प्राचार्य श्रुति ने बताया कि संस्थान के पास लगभग पांच एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है। इसे मुक्त कराने के लिए अंचल अधिकारी को पत्र भेजा गया है। वहीं, परिसर में मौजूद जर्जर भवनों की तकनीकी जांच के लिए भवन निर्माण विभाग से भी संपर्क किया गया है, ताकि इनके उपयोग या ध्वस्तीकरण पर निर्णय लिया जा सके।

    इसके अलावा जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधे अब बड़े हो चुके हैं। निर्माण कार्य के दौरान संभावित प्रभाव को देखते हुए मुख्यालय स्तर से नामित पदाधिकारी डायट की समन्वय समिति के साथ मिलकर पौधों की जांच और आवश्यक निर्णय लेंगे।

    आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर

    सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने पर डायट में आधुनिक प्रशासनिक भवन, उन्नत डिजिटल लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे, जबकि प्रशिक्षण के लिए आने वाले शिक्षकों के ठहरने की भी अलग-अलग व्यवस्था होगी। इससे डायट को राज्य के प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार होगा।