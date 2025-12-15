Language
    बिजली मीटर अपडेट का झांसा, साइबर शातिर ने दुकानदार को लगाया 700000 लाख का चूना

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:08 PM (IST)

    भागलपुर में एक दुकानदार को साइबर ठग ने बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर 700000 लाख रुपये का चूना लगाया। शातिर ने दुकानदार को फ़ोन किया और अपडेट करने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे साइबर शातिर ने स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले जीएन मुखर्जी रोड, नया टोला भीखनपुर निवासी अमरेश कुमार अमर के खाते से सात लाख रुपये उड़ा लिए। साइबर ठगी की बाबत दुकानदार ने साइबर थाने में केस दर्ज करा दिया है।

    दुकानदार से सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर कॉल करने वाले साइबर शातिर ने खुद को एसबीपीडीसीएल का पदाधिकारी बताया और स्मार्ट मीटर के बिल को लेकर झांसा दे ऑनलाइन पेमेंट की गोपनीय जानकारी ले उनके खाते से कई बार की अवैध निकासी करते हुए कुल सात लाख, 18 हजार रुपये निकाल लिए।

    उन्हें साइबर ठगी का आभास तब हुआ जब रुपये की निकासी का मैसेज आया। उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि वह साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। फिर उन्होंने अपने करीबी मित्रों को घटना की जानकारी दी और मामले में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    साइबर ठग ने उन्हें कॉल कर स्मार्ट मीटर अपडेट करने को कहा। खुद को बिजली कंपनी का अधिकारी बता तीन मिनट तक अपडेट हो जाने की बात कह ऐसे बात में उलझाया कि अमर कुछ समझ नहीं सके। वह अफसर बने साइबर ठग को अपने घर की स्मार्ट मीटर को अपडेट करने को कह उसकी विधिवत जानकारी देते रहे।

    जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर मीटर री-चार्ज किया कि साइबर ठग ने उन्हें मीटर अपडेट कराने के दौरान मोबाइल को हैंक कर लिया। इस बीच सर्वर स्लो, नेटवर्क प्रॉब्लम की बात कह उलझाए रहा। चंद मिनटों बाद ही मोबाइल पर रुपये निकासी का मैसेज आ गया।

    साइबर ठग ने स्टेशनरी दुकान के खाते से सात लाख 18 हजार रुपये की निकासी कर ली। साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने केस दर्ज कर मामले की तकनीकी जांच आरंभ करा दी है।

    इस साल अबतक हुई ऐसी साइबर ठगी की प्रमुख घटना

    • पांच दिसंबर 2025 को चूड़ी-लहठी कारोबारी रवि मित्तल और उनकी पत्नी के खाते से 56 हजार रुपये की चपत लगा दी।
    • 19 सितंबर 2025 को साइबर शातिर ने बरारी थानाक्षेत्र के सुरखी कल मोहल्ला में रहने वाले संतोष कुमार की मां सविता देवी के मोबाइल पर बिजली रिचार्ज करने का कॉल कर झांसा दे खाते से 35 हजार रुपये का चूना लगा दिया था।
    • छह सितंबर 2025 को पूर्व सिविल सर्जन और प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रतिमा मोदी से भी बिजली कनेक्शन कट जाने का झांसा दे ठगी का शिकार बना लिया गया था। पांच सौ रुपये के रि-चार्ज करते ही पे-फोन से 24 हजार रुपये की चपत लग गई थी।
    • 11 सितंबर 2025 को कोतवाली थानाक्षेत्र के अनंत राम लेन निवासी 61 वर्षीय रणजीत कुमार गुप्ता को साइबर शातिर ने कॉल कर बिजली बिल अपडेट करने का झांसा दे 81 हजार 159 रुपये की चपत लगा दी
    • 22 अक्टूबर 2025 को बरारी थानाक्षेत्र से रिटायर्ड बैंक अधिकारी बीएन मित्रा और उनकी पत्नी सोमा मित्रा को एक लाख 80 हजार रुपये की चपत लगा दी।6. चार दिसंबर 2025 को सिंचाई विभाग के सेवानिवृत अभियंता एके चौधरी से बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे तीन लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली।