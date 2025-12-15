बिजली मीटर अपडेट का झांसा, साइबर शातिर ने दुकानदार को लगाया 700000 लाख का चूना

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा दे साइबर शातिर ने स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले जीएन मुखर्जी रोड, नया टोला भीखनपुर निवासी अमरेश कुमार अमर के खाते से सात लाख रुपये उड़ा लिए। साइबर ठगी की बाबत दुकानदार ने साइबर थाने में केस दर्ज करा दिया है।

दुकानदार से सुबह आठ बजकर पांच मिनट पर कॉल करने वाले साइबर शातिर ने खुद को एसबीपीडीसीएल का पदाधिकारी बताया और स्मार्ट मीटर के बिल को लेकर झांसा दे ऑनलाइन पेमेंट की गोपनीय जानकारी ले उनके खाते से कई बार की अवैध निकासी करते हुए कुल सात लाख, 18 हजार रुपये निकाल लिए।

उन्हें साइबर ठगी का आभास तब हुआ जब रुपये की निकासी का मैसेज आया। उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि वह साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। फिर उन्होंने अपने करीबी मित्रों को घटना की जानकारी दी और मामले में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

साइबर ठग ने उन्हें कॉल कर स्मार्ट मीटर अपडेट करने को कहा। खुद को बिजली कंपनी का अधिकारी बता तीन मिनट तक अपडेट हो जाने की बात कह ऐसे बात में उलझाया कि अमर कुछ समझ नहीं सके। वह अफसर बने साइबर ठग को अपने घर की स्मार्ट मीटर को अपडेट करने को कह उसकी विधिवत जानकारी देते रहे।

जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर मीटर री-चार्ज किया कि साइबर ठग ने उन्हें मीटर अपडेट कराने के दौरान मोबाइल को हैंक कर लिया। इस बीच सर्वर स्लो, नेटवर्क प्रॉब्लम की बात कह उलझाए रहा। चंद मिनटों बाद ही मोबाइल पर रुपये निकासी का मैसेज आ गया।