    भागलपुर जिले में सरकारी शिक्षक से 21 लाख रुपये की साइबर ठगी, मामला दर्ज

    By Shivam Singh ChauhanEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:52 AM (IST)

    भागलपुर जिले में एक सरकारी शिक्षक से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षक को 21 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। इस घटना के संबंध में नवगछिया ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, नवगछिया (भागलपुर)। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा करारी निवासी एक सरकारी शिक्षक के खाते से 21 लाख 69 हजार 102 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक मिथिलेश कुमार ने ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

    पीड़ित ने बताया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को करीब 10 बजे दिन में उनके मोबाइल पर लगातार रुपये कटने के मैसेज आने लगे। जब उन्होंने बैंक जाकर खाते का विवरण निकाला तो पता चला कि 21 दिसंबर 2025 को उनके खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 64,501, 1,51,016, 5,00,000, 4,69,000, 50,000, 6,73,218, 89,698, 90,802 और 80,867 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई है।

    कुल मिलाकर 21,69,102 रुपये खाते से गायब पाए गए। घटना की भनक लगते ही पीड़ित ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसकी शिकायत संख्या 20512250059839 है। इसके बाद नवगछिया साइबर थाना में भी मामला दर्ज कराया गया है।

    बताया गया कि पीड़ित एक सरकारी शिक्षक हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए खाते में यह राशि जमा कर रखी थी। अचानक हुई इस ठगी से पूरा परिवार मानसिक तनाव में है।

    साइबर थाना पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पीड़ित के मोबाइल में एक एपीके (APK) फाइल डाउनलोड हुई थी। इसी फाइल के माध्यम से साइबर अपराधियों ने मोबाइल को हैक कर बैंक खाते तक पहुंच बना ली और रकम उड़ा ली।

    फिलहाल, नवगछिया साइबर थाना की पुलिस टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ठगों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचें, ताकि इस तरह की साइबर ठगी से सुरक्षित रहा जा सके।