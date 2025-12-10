Language
    Bhagalpur Weather: भागलपुर में ठंड ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, आने वाले दिनों और गिरेगा तापमान

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    भागलपुर में ठंड का प्रकोप जारी है, दिसंबर की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वर्ष ठंड ने पिछले सात वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है

    भागलपुर में ठंड ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिसंबर की शुरुआत से ही भागलपुर में न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस वर्ष की ठंड ने पिछले सात वर्षों के दिसंबर माह के औसत न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। जिससे पिछले कई वर्षों के अन्य रिकार्ड भी टूट सकते हैं।

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.6डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। जबकि, मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मंगलवार को बादलों की मौजूदगी से सोमवार के मुकाबले न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई। जिससे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली। 86 प्रतिशत आद्रता के साथ 4.4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है।

    मौसम विज्ञानियों की मानें तो रात और सुबह के समय धुंध अधिक रहेगी। हवा की रफ्तार तेज होने से शीतलहर जैसे हालात भी बन सकते हैं। बादल छटते ही तापमान में अचानक गिरावट आएगी और कनकनी का असर बढ़ जाएगा। धूप देर से निकलेगी तथा दिनभर धूप–छांव की स्थिति बनी रहेगी।

    सात डिग्री से भी नीचे पारा गिरने की संभावना

    2018 में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इस वर्ष तापमान 7.6 डिग्रीसेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। 2019 तक औसत तापमान इतना कभी नहीं गिरा।

    11 वर्षों में दिसंबर का तापमान (डिग्री सेल्सियस)

    वर्ष अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
    2024 24.4 9.6
    2023 25.0 11.0
    2022 24.9 9.0
    2021 25.0 12.3
    2020 23.6 10.8
    2019 21.2 9.3
    2018 24.2 7.4
    2017 25.0 10.0
    2016 22.6 9.06
    2015 23.5 9.6
    2014 21.5 9.1