Bhagalpur News: बाईपास के टोल प्लाजा का रेट हुआ कम, अब NHAI को रोजाना देना होगा 6.21 लाख

जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्थाई बाईपास स्थित टोल प्लाजा का टोल रेट कम कर दिया गया है, लेकिन यह कमी आम जनता के लिए नहीं, बल्कि नई एजेंसी के लिए लागू की गई है।

अब नई एजेंसी को एनएचएआई को रोजाना 6.21 लाख रुपये का टोल कलेक्ट करना होगा, जबकि पूर्व की एजेंसी 6.33 लाख रुपये का भुगतान करती थी।

23 अगस्त 2024 को राजेंद्र सिंह नामक फर्म को टोल कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका टेंडर एक वर्ष के लिए था। इस वर्ष 22 अगस्त को एजेंसी का टेंडर समाप्त हो गया था।

एनएचएआई ने नई एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके परिणामस्वरूप राजेंद्र सिंह की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई।

हाल ही में यूपी के प्रयागराज की सुरेंद्र कुमार शुक्ला नामक फर्म को टोल वसूली का जिम्मा सौंपा गया है, जिसने एपीसी को कम करके 6.21 लाख रुपये किया।

पिछले कुछ वर्षों में कई एजेंसियों ने घाटे के कारण टोल की जिम्मेदारी छोड़ दी है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की सोनू कुमार प्राइवेट लिमिटेड ने तीन से चार माह में ही टेंडर सरेंडर कर दिया था।

वर्तमान में, टोल प्लाजा के कर्मचारी बताते हैं कि उन्हें रोजाना औसतन दो लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि इस रूट पर निर्माण कार्य चल रहा है।