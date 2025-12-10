Bhagalpur News: ग्रामीण इलाकों के 9 रूटों पर शुरू होगी बस सेवा, परिवहन विभाग की बैठक में हुआ फैसला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के ग्रामीणों इलाकों को बस के माध्यम से शहर से जोड़ने की तैयारी है। इसे लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को परिवहन कार्यालय में बैठक हुई। उसमें नौ नए रूटों पर बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार और कई निजी बस संचालक शामिल हुए। उसमें भागलपुर से संचालित बस सेवाओं की कमी और नए रूट बढ़ाने पर चर्चा हुई। बस मालिकों को पीपीपी मोड में बसें चलाने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। विभाग ने उन रूटों की पहचान शुरू कर दी है जहां बसें कम चल रही हैं। खाली रूटों पर जल्द बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय जल्द जारी किया जाएगा।

आठ महीने में नहीं मिली ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आठ महीने बाद भी क्षेत्रीय ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर की स्थापना के लिए जमीन चििह्नत नहीं की जा सकी है। इसके कारण जिला परिवहन विभाग द्वारा मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी, ताकि आरडीटीसी का काम आगे बढ़े।