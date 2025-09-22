UP, Aligarh में मौलाना की दाढ़ी नोच ली, लात-घूंसे भी मारे... भागलपुर के रहने वाले मस्जिद के इमाम की युवक ने की धुनाई

UP News Bihar News बिहार के भागलपुर के रहने वाले मौलाना और यूपी की एक मस्जिद के इमाम से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मारपीट की गई है। मौलाना और युवक में मारपीट के क्रम में मौलाना की दाढ़ी खींचने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने दोनों घायलों की मेडिकल जांच करा दी है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। UP News, Bihar News लोधा क्षेत्र के लखनपुरा भगवानपुर में शनिवार को मौलाना और एक युवक में मारपीट हो गई। जिसमें दोनों घायल हो गए। मौलाना ने दाढ़ी खींचने का आरोप लगाया है। मूलरूप से बिहार के भागलपुर निवासी मुस्तकीम पांच वर्ष से परिवार के साथ जिरोलीडोर में रहते हैं। पड़ोसी गांव लखनपुरा भगवानपुर की मस्जिद में इमाम हैं। बच्चों को उर्दू सिखाते हैं।

एसओ लोधा अंकित सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर मस्जिद वाले गांव के पास गांव के ही युवकों से मौलाना का विवाद हो गया। एक युवक ने उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों को ही चोट लगी है। मौलाना ने दाढ़ी पकड़कर खींचने और पाकिस्तान चले जाने की धमकी का भी आरोप लगाया है। एसओ के अनुसार दोनों घायलों का मेडिकल करा दिया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

