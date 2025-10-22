Bhagalpur Assembly Election 2025: भागलपुर में 19 उम्मीदवारों के नामांकन रद, 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Assembly Election 2025 भागलपुर जिले की सातों सीटों पर 85 उम्मीदवार बिहार चुनाव 2025 के मैदान में हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 19 प्रत्याशियों का नामांकन रद हुआ है। मंगलवार को संवीक्षा के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 23 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 23 अक्टूबर को ही फाइनल सूची जारी की जाएगी। कई प्रत्याशियों ने चार सेट, दो सेट में नामांकन कराया था। किसी का दो सेट तो किसी का एक सेट रिजेक्ट हुआ है।

भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से दो, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से एक, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से तीन, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से छह,कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से पांच, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से दो प्रत्याशियों का नामांकन रद हुआ है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 13, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से दस, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से 11सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 13, पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे कम प्रत्याशी बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में दस है।



भागलपुर विधानसभा

रोहित पांडेय : भाजपा अजीत शर्मा : कांग्रेस अभय कांत झा : जन सुराज रेखा दास : बसपा संजय कुमार यादव सुबोध मंडल निशा भारती चंद्र किशोर साह धनंजय कुमार पांडेय एसजे वेदांत योगेंद्र प्रसाद यादव रवि कुमार सिंह नामांकन रिजेक्ट

अशोक कुमार सिंह

शिवशंकर शर्मा



पीरपैंती विधानसभा

राम बिलास पासवान : राजद मुरारी पासवान : भाजपा घनश्याम दास : जन सुराज अशोक कुमार पासवान राजेश पासवान सहदेव कुमार सुनील कुमार चौधरी प्रीतम कुमार राहुल कुमार पासवान नंद किशोर रजक उपेंद्र पासवान रिजेक्ट

अजय कुमार



सुल्तानगंज विधानसभा ललन कुमार : कांग्रेस ललित नारायण मंडल : जदयू राकेश कुमार : जन सुराज चंदन कुमार : राजद राहुल कुमार राम बालक मंडल सुमन कुमार चंदन कुमार मतुर रहमान बंटी ठाकुर विपिन कुमार सिंह धर्मेद्र सिंह अजीत कुमार सुनिल कुमार रिजेक्ट

श्याम देव पासवान

संजय कुमार गुप्ता

पीयूष कुमार



नाथनगर विधानसभा

शेख जियाउल हसन : राजद मिथुन कुमार : एलजेपी अजय कुमार राय : जन सुराज रविश चंद्र रवि कुशवाहा : बीएसपी सनजी कुमार मो. मंजर आलम सुधाीर कुमार शारदा देवी चेतन राम अरविंद मंडल जयप्रकाश मंडल मो. इस्माइल 13 सुशील कुमार यादव दयाराम मंडल जयकरण पासवान रिजेक्ट

शारीक अफाक

नीरा कुमारी

संजीव कुमार

दीपा सूर्यवंशी

पिंटू कुमार गुप्ता

राजीव कुमार रंजन

कहलगांव विधानसभा प्रवीण सिंह : कांग्रेस रजनीश भारती : राजद शुभानंद मुकेश : जदयू भवेश कुमार : बसपा मंजर आलम : जन सुराज पवन कुमार यादव ओमप्रकाश मंडल निर्मल कुमार रूपम देवी रामचंद्र मंडल महेंद्र तांती संजू कुमारी अनुज कुमार मंडल

रिजेक्ट

शारदा सिंह

शिव कुमार साह

चंद्रशेखर शर्मा



बिहपुर विधानसभा

कुमार शैलेंद्र : भाजपा अर्पणा कुमारी : वीआइपी पवन चौधरी : जन सुराज कृष्ण कुमार मंडल : बीएसपी रूपम देवी अवनीश कुमार किशोर कुमार ममता कुमारी अजय कुमार रविदास संजीव कुमार

रिजेक्ट

संतोष कुमर तिवारी

कुंदन कुमार मिश्रा



