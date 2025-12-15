पड़ोस के जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान असरदार, भागलपुर में बेअसर बुलडोजर एक्शन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का पड़ोस के जिलों में तो असर दिख रहा है, पर भागलपुर में यह बेअसर साबित हो रहा है। निगम और जिला प्रशासन ने रविवार को औचक अभियान चलाकर शहर की सड़कों को खाली तो करा दिया, पर दो घंटे बाद फिर से अतिक्रमणकारी काबिज हो गए। ऐसा तब हुआ जब पांच दर्जन से अधिक पुलिसबलों के साथ उपनगर आयुक्त और डीएसपी खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क पर उतरे थे।

वैसे अतिक्रमणकारियों को चिह्नित नहीं किया जाना और प्लानिंग की कमी अभियान के फेल होने की मूल वजह है। लिहाजा, जिम्मेदार आईवाश करने के लिए वेंडरों से जुर्माना वसूलकर अपने काम को पूरा मान ले रहे हैं। स्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है।

नियम-कानून का पालन नहीं शहर के किसी भी चौराहे के 70 मीटर की दूरी तक नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। अभियान के दौरान स्टेशन चौक से लोहिया पुल के बीच अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन शाम चार बजे फुटकर विक्रेता ने फिर से ठेला और खोमचा लगा दिया। अतिक्रमणकारियों के बीच कानून का भय नहीं है, क्योंकि प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सभी प्रमुख चौराहे अतिक्रमण की जद में स्टेशन चौक हो या शहर का अन्य प्रमुख चौराहा, सभी अतिक्रमण और फुटकर विक्रेताओं की जद में है। पुलिस द्वारा लगाए गए बोर्ड में लिखा है कि चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर पड़ाव पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

तिलकामांझी बस डीपो परिसर में एक सप्ताह पहले पड़ाव शुरू होना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया, जिससे अस्पताल की ओर जाने वाली एंबुलेंस भी जाम में फंस रही हैं। रविवार को चलाए गए अभियान के लिए सीटीएस से पांच दर्जन से अधिक प्रशिक्षु जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया। इन्होंने जिला और निगम की टीम के साथ मिलकर कई प्रमुख इलाकों से अतिक्रमण हटाया। शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या और जाम की स्थिति से निपटने के लिए एसएसपी और डीएम के निर्देश पर टीम ने भागलपुर स्टेशन चौक, तातारपुर चौक से लोहिया पुल और लोहा पट्टी में अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की।

11 बजे से दो बजे तक चला अभियान डीएसपी नगर, उपनगर आयुक्त और डीएसपी यातायात के संयुक्त नेतृत्व में रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक अभियान चलाया गया। इसमें कोतवाली और यातायात थाना प्रभारी भी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान स्टेशन चौक, लोहिया पुल के नीचे स्थित सब्जी मंडी (हटिया), डिक्शन मोड़ से तातारपुर चौक तक में किए गए संपूर्ण अतिक्रमण को हटाया गया।

अतिक्रमणकारियों के सामानों को जब्त किया गया और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।