Bhagalpur AQI Status: बदले मौसम के साथ बिगड़ने लगी भागलपुर की हवा, 177 पहुंचा एक्यूआई
भागलपुर में मौसम बदलने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 177 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और बिगड़ेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुबह-शाम सैर करने वालों और सांस के रोगियों को मास्क पहनने की सलाह दी है। वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है।
संवाद सहयोगी, भागलपुर। मौसम बदलते ही भागलपुर की हवा अब खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बढ़कर 177 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता और बिगड़ेगी, क्योंकि इस दौरान प्रदूषक तत्व जमीन के पास अधिक देर तक ठहरते हैं।
लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण स्तर
भागलपुर में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर की शुरुआत से ही गिरती जा रही है।
- 7 अक्टूबर को एक्यूआई : 104
- 17 अक्टूबर को एक्यूआई : 153
- 21 अक्टूबर को एक्यूआई : 177
पूर्वानुमान के अनुसार, महीने के अंत तक यह स्तर 250 के पार जा सकता है, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की श्रेणियां
|श्रेणी
|सूचकांक सीमा
|स्थिति
|अच्छा
|0-50
|शुद्ध हवा
|मध्यम
|51-100
|सामान्य
|खराब
|101-200
|स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
|अस्वस्थ
|201-300
|श्वसन रोगियों के लिए खतरनाक
|गंभीर
|301-400
|बेहद खराब
|खतरनाक
|401-500
|जीवन के लिए जोखिमपूर्ण
सर्दी में और बिगड़ती है हवा
विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर माह में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है, जबकि फरवरी में इसमें सुधार देखने को मिलता है। तापमान में गिरावट और धूल-कणों के जमाव के कारण धुआं और प्रदूषक तत्व वायुमंडल में फंस जाते हैं।
सावधानी जरूरी
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने परामर्श दिया है कि सुबह-शाम सैर करने वाले लोग मास्क का उपयोग करें, विशेष रूप से अस्थमा और फेफड़ों के रोगियों को। वाहन चालकों से भी अपील है कि अनावश्यक इंजन स्टार्ट न रखें और धुआं फैलाने वाले वाहनों की जांच कराएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।