    Bhagalpur AQI Status: बदले मौसम के साथ बिगड़ने लगी भागलपुर की हवा, 177 पहुंचा एक्यूआई

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    भागलपुर में मौसम बदलने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 177 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और बिगड़ेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुबह-शाम सैर करने वालों और सांस के रोगियों को मास्क पहनने की सलाह दी है। वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है।

    Hero Image

    बदले मौसम के साथ बिगड़ने लगी भागलपुर की हवा, 177 पहुंचा एक्यूआई (पीटीआई)

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। मौसम बदलते ही भागलपुर की हवा अब खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बढ़कर 177 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

    पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता और बिगड़ेगी, क्योंकि इस दौरान प्रदूषक तत्व जमीन के पास अधिक देर तक ठहरते हैं।

    लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण स्तर

    भागलपुर में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर की शुरुआत से ही गिरती जा रही है।

    • 7 अक्टूबर को एक्यूआई : 104
    • 17 अक्टूबर को एक्यूआई : 153
    • 21 अक्टूबर को एक्यूआई : 177

    पूर्वानुमान के अनुसार, महीने के अंत तक यह स्तर 250 के पार जा सकता है, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है।

    राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की श्रेणियां

     

    श्रेणी सूचकांक सीमा स्थिति
    अच्छा 0-50 शुद्ध हवा
    मध्यम 51-100 सामान्य
    खराब 101-200 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
    अस्वस्थ 201-300 श्वसन रोगियों के लिए खतरनाक
    गंभीर 301-400 बेहद खराब
    खतरनाक 401-500 जीवन के लिए जोखिमपूर्ण

    सर्दी में और बिगड़ती है हवा

    विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर माह में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है, जबकि फरवरी में इसमें सुधार देखने को मिलता है। तापमान में गिरावट और धूल-कणों के जमाव के कारण धुआं और प्रदूषक तत्व वायुमंडल में फंस जाते हैं।

    सावधानी जरूरी

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने परामर्श दिया है कि सुबह-शाम सैर करने वाले लोग मास्क का उपयोग करें, विशेष रूप से अस्थमा और फेफड़ों के रोगियों को। वाहन चालकों से भी अपील है कि अनावश्यक इंजन स्टार्ट न रखें और धुआं फैलाने वाले वाहनों की जांच कराएं।

