भागलपुर से दौड़ेंगी सरकारी सरकारी AC बसें, 510 में कोलकाता और 380 रुपए में पहुंचेंगे सिलीगुड़ी
राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। अब सरकारी एसी बस से कोलकाता का किराया 510 रुपए और सिलीगुड़ी का 380 रुपए होगा। किराए में भारी कटौती से यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा आरामदायक होगी। यह सुविधा सभी के लिए सुलभ होगी। सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब सरकारी बस से आप कोलकाता, सिलीगुड़ी, जोगबनी बोकारो रियायती दरों पर जा सकते हैं। यानी अब आपको कोलकाता जाने के लिए एक बस में सिर्फ 510 रुपए तो सिलीगुड़ी जाने के लिए 380 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल, भागलपुर परिवहन प्रमंडल को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा 22 बसें आवंटित की जाएगी। जिसमें से 10 एसी और 12 नॉन एसी बसें होंगी।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसको लेकर रूट चार्ट और फेयर चार्ट जारी किया है। जल्द ही ये बसें भागलपुर परिवहन निगम को मुख्यालय स्तर से आवंटित की जाएगी। इसके बाद इसका टाइमिंग टेबल जारी होगा और अन्य प्रक्रिया की जाएगी।
इसको लेकर भागलपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन शांडिल्य ने बताया कि 22 बसें मुख्यालय से आवंटित की गई है जल्द ही यह भागलपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेगी।
उन्होंने बताया कि 22 बसों में से 10 एसी बसों का संचालन भागलपुर डिपो से होगा। इसके अलावा 12 नॉन एसी बसों में से 6 बेस मुंगेर डिपो से चार बसें जमुई डिपो से, जबकि दो बसें भागलपुर डिपो से चलेगी।
सभी बसें 42 सीटर होगी, आधुनिक सुविधा से होगी लैस
डीजल से संचालित होने वाली यह सभी बसें 42 सीटर होंगी। बसों में पुश बैक सीट मौजूद रहेगा। सभी सीट के पास चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी।
इसके अलावा बस को इस तरह से डिजाइन करवाया गया है कि यात्री को बैठने के लिए लंबा स्पेस मिले, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। यानी सीटों के बीच गैप को ज्यादा रखा गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहेंगे जिसकी निगरानी मुख्यालय स्तर से होगी। सभी बसों में एयर सस्पेंशन दिया गया है।
|बस प्रकार
|रूट
|भाड़ा (₹)
|एसी बस
|भागलपुर → दरभंगा
|330
|भागलपुर → सिलीगुड़ी
|380
|भागलपुर → मुजफ्फरपुर
|340
|भागलपुर → बोकारो
|400
|भागलपुर → कोलकाता
|510
|नॉन-एसी बस
|भागलपुर → जोगबनी
|214
|मुंगेर → बोकारो
|431
|मुंगेर → देवघर
|213
|मुंगेर → चकाई
|206
|जमुई → बोकारो
|341
|जमुई → गिरिडीह
|182
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।