Bhagalpur News: बेटियों की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन, शेरनी दल का मिलेगा साथ

जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्कूल–कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के आसपास सक्रिय मनचलों की खैर नहीं। छात्राओं से छेड़छाड़ या फब्ती कसने वालों पर अब मौके पर ही कार्रवाई होगी और सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। शोहदों पर लगाम कसने के लिए शेरनी दल को अब अभया ब्रिगेड का ताकतवर सहयोग मिल गया है।

पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों में यह नई यूनिट गठित कर दी है, जो छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जिससे न केवल बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि उनसे आत्मरक्षा के गुण सीखकर बेटियां खुद भी सशक्त बनेंगी। शेरनी दल के साथ अब अभया ब्रिगेड करेगी त्वरित कार्रवाई: अब तक शेरनी दल अकेले स्कूल–कॉलेजों की निगरानी और ऑन स्पाट कार्रवाई का जिम्मा निभा रहा था, लेकिन बढ़ती घटनाओं के बीच उस पर काम का बोझ अव्यावहारिक साबित हो रहा था। सैंडिस कंपाउंड और जेपी पार्क को छोड़ अधिकांश स्थानों पर टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से अब हर थाना क्षेत्र में अभया ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है, ताकि छात्राओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे।

छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी ब्रिगेड: अभया ब्रिगेड की महिला पुलिसकर्मी रोजाना स्कूल–कालेजों और कोचिंग सेंटरों का दौरा करेंगी। वे छात्राओं को छेड़छाड़ से बचाव के तरीके, आत्मरक्षा के मूलभूत कौशल और कानून की मदद लेने की प्रक्रिया समझाएंगी। लड़कियों में पुलिस से संपर्क करने की झिझक दूर करना भी इस टीम की जिम्मेदारी होगी। किसी भी शिकायत पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।