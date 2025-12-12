Bhagalpur News: बेटियों की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन, शेरनी दल का मिलेगा साथ
भागलपुर में बेटियों की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। शेरनी दल के साथ मिलकर यह ब्रिगेड, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका उद्देश् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्कूल–कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के आसपास सक्रिय मनचलों की खैर नहीं। छात्राओं से छेड़छाड़ या फब्ती कसने वालों पर अब मौके पर ही कार्रवाई होगी और सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। शोहदों पर लगाम कसने के लिए शेरनी दल को अब अभया ब्रिगेड का ताकतवर सहयोग मिल गया है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों में यह नई यूनिट गठित कर दी है, जो छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जिससे न केवल बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि उनसे आत्मरक्षा के गुण सीखकर बेटियां खुद भी सशक्त बनेंगी।
शेरनी दल के साथ अब अभया ब्रिगेड करेगी त्वरित कार्रवाई:
अब तक शेरनी दल अकेले स्कूल–कॉलेजों की निगरानी और ऑन स्पाट कार्रवाई का जिम्मा निभा रहा था, लेकिन बढ़ती घटनाओं के बीच उस पर काम का बोझ अव्यावहारिक साबित हो रहा था। सैंडिस कंपाउंड और जेपी पार्क को छोड़ अधिकांश स्थानों पर टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से अब हर थाना क्षेत्र में अभया ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है, ताकि छात्राओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे।
छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी ब्रिगेड:
अभया ब्रिगेड की महिला पुलिसकर्मी रोजाना स्कूल–कालेजों और कोचिंग सेंटरों का दौरा करेंगी। वे छात्राओं को छेड़छाड़ से बचाव के तरीके, आत्मरक्षा के मूलभूत कौशल और कानून की मदद लेने की प्रक्रिया समझाएंगी। लड़कियों में पुलिस से संपर्क करने की झिझक दूर करना भी इस टीम की जिम्मेदारी होगी। किसी भी शिकायत पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।
रेंज के भागलपुर, नवगछिया और बांका के सभी थानों में अभया ब्रिगेड गठित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में मुख्यालय का यह पहल प्रभावकारी साबित होगा। बेटियों का मनोबल बढ़ेगा, दंडात्मक कार्रवाई होने से मनचले नजर नहीं आएंगे। - विवेक कुमार, रेंज आईजी, भागलपुर
मनचलों की सक्रियता वाले स्पॉट पर रहें भ्रमणशील : सिटी एसपी
सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि महिलाओं-लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को रोकने और मनचलों को सबक सिखाने के लिए अभया ब्रिगेड हॉट-स्पॉट वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। सुनसान रास्तों पर भी पैनी निगाह रखें। बालिकाओं का पीछा करने वालों की पहचान करें।
सुरक्षा के लिए हर थाना क्षेत्र में सक्रिय रहेगी अभया ब्रिगेड
अभया ब्रिगेड सभी स्कूल-कालेजों और कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए काम करेगी। मकसद यह है कि बेटियां किसी भी आपात स्थिति से खुद को बचाने में सक्षम हों और मनचलों को कानून का भय हर समय महसूस हो।
