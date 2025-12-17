भागलपुर : दो लाख रुपये का बंडल लो और मुझे 50 हजार दे दो, फिर हो गया बड़ा खेल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कागज के बंडल को दो लाख रुपये बता छात्र सोमदेव से ठग 50 हजार रुपये ले भागे। घटना को अंजाम देने वाले दो ठगों में एक ने पैसे जमा करने आए सोमदेव से बातचीत के क्रम में मोबाइल पर किसी से बात की। उस क्रम में उसने कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को कहा कि वह अभी बैंक में दो लाख रुपये जमा करने आया है। घर जाकर ही पैसे दे सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेट बैंक में 50 हजार रुपये जमा करने गए सोमदेव कुमार कॉल की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उससे एक लाख रुपये की मांग की थी। बातचीत के क्रम में ही सोमदेव कुमार को कहा कि वह उसका दो लाख रुपये का बंडल रखे और उसे 50 हजार रुपये दे दे ताकि उसे वह दे सके। वह दो लाख रुपये में से ही उसे 50 हजार रुपये दे देगा। यदि वह उसके पास सारे रुपये लेकर जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसे वह 50 हजार रुपये देने की बात कह बैंक के नीचे ही बुला लिया है।

सच्चितानंद नगर का रहने वाला है सोमदेव सोमदेव ने उसके अपने पास मौजूद 50 हजार रुपये दे दिया। इस भरोसे कि उसका तो दो लाख रुपये का बंडल उसके हाथ में है। ठग ने 50 हजार रुपये लेकर तेजी से बैंक के नीचे चला गया। इस बीच 20-25 मिनट बीत गए लेकिन वह वापस नहीं आया तो, सोमदेव ने बंडल खोला। लाल सालूक में पेपर से लिपटा बंडल रुपये का नहीं बल्कि कागज का निकला। अब सोमदेव के सदमे की बारी थी। वह अपने पिता का रुपया जमा करने पहुंचा था। घटना की जानकारी सोमदेव ने तिलकामांझी थाने को दी है।