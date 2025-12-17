भागलपुर : दो लाख रुपये का बंडल लो और मुझे 50 हजार दे दो, फिर हो गया बड़ा खेल
जागरण संवाददाता, भागलपुर। कागज के बंडल को दो लाख रुपये बता छात्र सोमदेव से ठग 50 हजार रुपये ले भागे। घटना को अंजाम देने वाले दो ठगों में एक ने पैसे जमा करने आए सोमदेव से बातचीत के क्रम में मोबाइल पर किसी से बात की। उस क्रम में उसने कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को कहा कि वह अभी बैंक में दो लाख रुपये जमा करने आया है। घर जाकर ही पैसे दे सकेगा।
स्टेट बैंक में 50 हजार रुपये जमा करने गए सोमदेव कुमार
कॉल की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उससे एक लाख रुपये की मांग की थी। बातचीत के क्रम में ही सोमदेव कुमार को कहा कि वह उसका दो लाख रुपये का बंडल रखे और उसे 50 हजार रुपये दे दे ताकि उसे वह दे सके। वह दो लाख रुपये में से ही उसे 50 हजार रुपये दे देगा। यदि वह उसके पास सारे रुपये लेकर जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसे वह 50 हजार रुपये देने की बात कह बैंक के नीचे ही बुला लिया है।
सच्चितानंद नगर का रहने वाला है सोमदेव
सोमदेव ने उसके अपने पास मौजूद 50 हजार रुपये दे दिया। इस भरोसे कि उसका तो दो लाख रुपये का बंडल उसके हाथ में है। ठग ने 50 हजार रुपये लेकर तेजी से बैंक के नीचे चला गया। इस बीच 20-25 मिनट बीत गए लेकिन वह वापस नहीं आया तो, सोमदेव ने बंडल खोला। लाल सालूक में पेपर से लिपटा बंडल रुपये का नहीं बल्कि कागज का निकला। अब सोमदेव के सदमे की बारी थी। वह अपने पिता का रुपया जमा करने पहुंचा था। घटना की जानकारी सोमदेव ने तिलकामांझी थाने को दी है।
भागलपुर में ऐसी कई ठगी को अंजाम दे चुके हैं शातिर
- 13 फरवरी 2025 को जोगसर थानाक्षेत्र निवासी कपिल सिन्हा को दो लाख रुपये का कागज का बंडल थमा 50 हजार रुपये की ठगी।
- पांच सितंबर 2025 को लोदीपुर के सरयुग यादव से बंडलबाजों ने एक लाख रुपये के कागज का बंडल थमा 21 लाख रुपये की ठगी कर ली।
- नौ नवंबर 2024 को जोगसर थानाक्षेत्र के कंबाइंड बिल्डिंग के समीप आदमपुर के किशोर आनंद से 50 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। किशोर आनंद को कागज के बंडल को दो लाख रुपये बता दो की संख्या में पहुंचे शातिर ने 50 हजार रुपये झटक लिए।
- 30 अगस्त 2024 को तिलकामांझी थानाक्षेत्र के जवारीपुर स्थित स्टेट बैंक की शाखा के समीप खगड़िया जिले के परबत्ता निवासी रवि कुमार को दो लाख रुपये के कागज के नोट साइज वाले कागज के बंडल थमा 60 हजार रुपये की चपत लगा भाग निकले।
- 20 अगस्त 2024 को बरहपुरा निवासी किशोर को तिलकामांझी में दो लाख रुपये का कागज का बंडल थमा 60 हजार रुपये दो ठग लेकर फरार हो गए।
- छह जनवरी 2023 को नगर निगम के कामगार मुहम्मद जिम्मी को दो लाख रुपये के नोट जैसा कागज का बंडल कचहरी चौक के समीप थमा उसके 12 हजार रुपये ठग लिए। तब जिम्मी रुपये निकाल कर लौट रहा था।
- 29 अप्रैल 2022 को कागज के बंडल को नोटों की गड्डी बता तिलकामांझी चौक के आटो स्टैंड के समीप दिखाया और रानी देवी नामक महिला से सोने की चेन उतरवा ली थी।
