भागलपुर : सांड को आया गुस्सा, युवक की ले ली जान

संवाद सूत्र, कहलगांव। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के महेशामुंडा पंचायत के वार्ड नौ में बिगड़ैल सांड ने सींग से पटककर एक युवक की जान ले ली है। युवक अमीन मंडल का 34 वर्षीय पुत्र प्रभाष मंडल है। प्रभाष को पटकने के बाद ग्रामीणों के जुटते ही बिगड़ैल सांड भाग गया। स्वजन ने उठाकर उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया था। अस्पताल में डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह जानकारी सरपंच प्रतिनिधि शम्स आलम ने दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

पहले भी सांड ने किया है हमला

मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है। सभी परेशान हैं। लोग करे भी क्या करे। वन विभाग से सांड को भगाने की मांग की है। साथ ही मृतक के स्वजन को मुआवजे देने की मांग की गई है। गांव में बिगड़ैल सांड ने आतंक मचा रखा है। किसान सतर्क होकर बहियार फसल देखने, बुआई करने जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलने से भी काफी परेशानी हो रही है। डरे हुए हैं। बच्चों भी घर में दुबक गए हैं। इससे पहले भी इसी सांड ने हमला कर कई युवक को जख्मी कर दिया था।