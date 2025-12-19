खतरनाक ड्राइविंग पर गिरी गाज: भागलपुर में 79 लाइसेंस सस्पेंड, चार किए गए रद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले में यातायात नियमों को हल्के में लेना अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। परिवहन विभाग ने खतरनाक ड्राइविंग पर जिले में 79 लाइसेंस निलंबित और चार रद कर दिए हैं। कार्रवाई के दायरे में आने वालों की सूची भी जारी की गई है।

बताया गया कि एक जनवरी 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक 83 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। सबसे अधिक 24 डीएल फरवरी माह में सस्पेंड और तीन रद किए गए। 2021 से 2024 तक कुल 140 डीएल सस्पेंड किए गए थे।

जिला परिवहन विभाग के अनुसार 17 मामलों में जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्वयं लाइसेंस निलंबित किए, जबकि 62 मामलों में अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा चार लाइसेंस विभागीय स्तर पर रद किए गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार यह कार्रवाई खतरनाक ड्राइविंग, अत्यधिक गति, बिना हेलमेट वाहन चलाने, वैध कागजात के अभाव और बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर की गई है। विभाग का कहना है कि ऐसे चालक न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनते हैं।