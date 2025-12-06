Language
    Bhagalpur News: बौंसी में लगेगा 250 करोड़ का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, चीन की आधुनिक तकनीक से होगा संचालन

    By Parimal Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    बौंसी में लगेगा 250 करोड़ का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, चीन की आधुनिक तकनीक से होगा संचालन

    परिमल सिंह, भागलपुर। बांका जिले के बौंसी में प्रदेश का एक बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित होने जा रहा है। करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट में चीन की नवीनतम तकनीक का उपयोग होगा। प्लांट में लगने वाली मशीनरी और उपकरणों की लागत ही 95 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

    खास बात यह है कि राज्य में बेहतर सुरक्षा का माहौल व अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण निजी निवेशक आगे आ रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भागलपुर कटहलबाड़ी के युवा उद्यमी जयकांत भी जुड़े हुए हैं। देश व विदेश की पांच कंपनियों के सहयोग से यह प्लांट 2027 में चालू करने की योजना है। इसके लिए बिहार सरकार की मदद से कम लागत में बौंसी में तीन एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।

    दरअसल, इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभिषेक सिंह की पहल पर जयकांत को हाल ही में चीन भेजा गया था। वहां उनके विजन और प्रेजेंटेशन ने विदेशी कंपनियों को इतना प्रभावित किया कि वे मशीनरी सामान देने के लिए आगे आईं।

    150 करोड़ का निवेश, 100 करोड़ से होगा संचालन

    जयकांत ने बताया कि परियोजना में 150 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश किया जाएगा, जबकि 100 करोड़ रुपये प्लांट के संचालन शुरू करने में खर्च होंगे। जमीन, बिजली, मजदूर और सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार ने सहयोग उपलब्ध कराया है।

    घर–घर से जुटेगा कचरा, देने वालों को मिलेगी राशि

    इस वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत 100 किलोमीटर के दायरे में घर–घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। कचरा देने वाले लोगों को इसके बदले तुरंत भुगतान और रिवार्ड कूपन देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप बनाया गया है, जिस पर मैसेज भेजते ही घर से कचरा उठाने की टीम पहुंच जाएगी।

    इस काम से जुड़े सबौर निवासी रवि कुमार ने बताया कि घरों से प्लास्टिक, दूध की थैली, पुराने कपड़े, लोहा, इलेक्ट्रानिक सामान व जूता–चप्पल आदि लिये जाएंगे। यहां प्लास्टिक के कचरे से कैरी बैग, कुर्सी, टेबल, टूथब्रश, पानी की टंकी, पाइप आदि तैयार किए जाएंगे, जबकि जूता–चप्पल के कचरे से जूता–चप्पल और बासी या पुराना खाना से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा।

    कचरे का रेट भी तय

    जयकांत ने बताया कि लोगों से लिये जाने वाले कचरे की कीमत निश्चित की गई है। मिक्स कचरा एक किलो पर 10 रुपये, प्लास्टिक कचरा एक किलो पर 15–17 रुपये और खाने का कचरा एक किलो पर 5 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ रिवार्ड कूपन भी दिया जाएगा।

    बियाडा में चल रहा ट्रायल

    फिलहाल बियाडा परिसर में ट्रायल बेसिस पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां कचरे से दाने तैयार कर उनका उपयोग विभिन्न फुटवेयर में किया जा रहा है।