बाइक या कार से अकेले निकलें तो रहें सावधान, वाहन में मामूली टक्कर मार लूट को अंजाम दे रहे शातिर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। यदि आप अकेले बाइक या कार चला रहे हैं तो घर से निकलते वक्त सावधान रहें। यदि कार से हैं तो गाड़ी के डोर को घर से निकलते समय ही लॉक कर लें। हो सकता है बाइक सवार बदमाश आपकी रेकी कर रहे हों। फिर आपको अपनी सक्रियता वाले खास चौक-चौराहे पर ओवरटेक कर रोक लें।

आपसे कहें कि आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ है। आपके कार की डोर झटके से ओपन कर आपको तेज आवाज में गाली-गलौज करते हुए आपसे लूटपाट करने लगे। नकदी, सोने की चेन आदि नहीं मिलने पर आपसे यह दबाव बनाने लगे कि आप अपने मोबाइल से रुपये ही ट्रांसफर कर दें। कार रोकने वाले इतने शातिर हैं कि आपको बोलने तक का मौका नहीं देंगे। यदि आपके पास नकदी आदि मिल गए तो लूट कर चलते बनेंगे।

वरना आपसे तेज आवाज में झगड़ा करेंगे। आप साहस बटोर कर थाने जाने की बात कहेंगे तो वह बोलेंगे कि हमें हर्जाना-मुआवजा के रूप में पांच-दस हजार रुपये दे दो, हमें केस नहीं करना। थक-हार कर आपको रुपये देने पड़ेंगे।

जी हां... भागलपुर के शहरी इलाके में लोहिया पुल, अलीगंज, सराय चौक, गोलाघाट चौक, कचहरी रोड, मानिक सरकार रोड, खरमनचक रोड, जेल रोड, विक्रमशिला पुल पहुंच पथ-जीरोमाइल रोड के अलावा बाइपास क्षेत्र में ऐसी सधी वारदात किसी न किसी संभ्रांत व्यक्ति या महिलाओं के साथ अंजाम दिया जा रहा है जो अकेले बाइक लेकर चलें तो सतर्क रहें।

कार लेकर घर से निकल रहे हैं या फैमिली मेंबर के साथ कार से घर से बाहर निकल रहे हैं। बाइक सवार बदमाश ऐसे कार चालकों की रेकी करते जिनके पास लूट को अंजाम देते वक्त मोल-तोल लायक रुपये रहने की संभावना होती।

केस स्टडी : 11 दिसंबर 2025 को विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी निवासी नरसिंह प्रसाद से तीन की संख्या में बाइक से पहुंचे बदमाशों ने अकेले पाकर एक्सीडेंट कर देने की बात कह उनसे छिनतई कर भाग निकले। बदमाशों में एक ने जब उनके जेब में हाथ डालने के पहले काफी रुपये होने का अनुमान लगा रखा था। जेब से जैसे ही मात्र 30 रुपये मिले तो बदमाश भड़क गया, उनकी मोबाइल भी छीन ली।

केस स्टडी : पांच अप्रैल 2025 को बांका से भागलपुर आ रहे भागलपुर के दवा कारोबारी चुन्नी लाल और पूर्णिया के विद्युत सामग्री के थोक कारोबारी राहुल सादवानी से बदमाशों ने कार में एक्सीडेंट कर देने की झूठी बात कह लूटपाट कर ली थी।

लूट में कामयाब हुए तो ठीक वरना एक्सीडेंट के बहाने भीड़ के बीच भी डटे रहते हैं शातिर कार चालक से लूट को अंजाम देने वाले बाइक सवार बदमाशों का तगड़ा गिरोह काम कर रहा है जो इतने शातिर हैं कि अपने शिकार को रोकने के बाद झटके से जब कार का दरवाजा खोल कार चला रहे शिकार गाली-गलौज करते एक्सीडेंट करने की बात कह इतनी तेजी से लूट को अंजाम देते कि कार चलाने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिलता।

यदि कार चलाने वाले ने विरोध कर दी तो उनसे तेज आवाज में गाली-गलौज कर भीड़ इकट्ठा कर यह बोलने लगते कि देखिये एक तो कार से धक्का मार दी। उनकी जान जाते-जाते भगवान की कृपा से बची और उनका हाल जानने के बजाय तेजी से कार लेकर भाग रहे थे। ऐसे में भीड़ भी उन बदमाशों का समर्थन करने लगती है।

नतीजा कार चला रहे व्यक्ति को समझौते से ही सही उन्हें हर्जाना-मुआवजा के रूप में देने पड़ते। पुलिस के आने पर केस, कार जब्त हो कोर्ट से रिलीज जैसी कवायद से सामना करने मात्र से भयभीत निर्दोष कार चलाने वाले को हर्जाना भरने में ही भलाई लगती है।