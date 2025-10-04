Language
    भागलपुर में होमगार्ड ने फिल्मी स्टाइल में दो मंजिले भवन से लगाई छलांग, न्यायालय से भाग रहे चोर को पकड़ा

    By Lalan Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:03 PM (IST)

    इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार सोनू कुमार ने नवगछिया न्यायालय में पेशी के दौरान इमारत से कूदकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान एक होमगार्ड जवान घायल हो गया। पुलिस ने सोनू को बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। घायल जवान और आरोपी का अस्पताल में इलाज कराया गया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण टीम, नवगछिया। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में बैट्री चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपित सोनू कुमार शनिवार की दोपहर को पेशी के लिए नवगछिया न्यायालय लाए जाने के दौरान वहां के दो मंजिले इमारत से कूदकर भागने की असफल कोशिश की।

    लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे आरोपित को पकड़ने के क्रम में एक होमगार्ड का जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित भी जख्मी हो गया था। नवगछिया अस्पताल में दोनों का इलाज कराया गया।

    इस संबंध में ईस्माइलपुर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि इस्माईलपुर थाना क्षेत्र से बैट्री की चोरी के आरोप में छटू सिंह टोला निवासी सोनू कुमार को चोरी की बैट्री के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    उसे जवान कुंदन कुमार के साथ न्यायालय भेजा गया था। वहां पेशी के पहले मौका देखकर जवान से हाथ छुड़ाकर उसने न्यायालय के दो मंजिले भवन से कूदकर भागने का प्रयास किया। लेकिन जवान ने भी उसके पीछे कूदकर उसे दबोच लिया। इस दौरान आरोपित को हल्की चोटें आईं।

    वहीं, होमगार्ड जवान कुंदन कुमार के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल होमगार्ड और आरोपित को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया।

    देर रात को दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद आरोपित के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।