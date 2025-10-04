भागलपुर में होमगार्ड ने फिल्मी स्टाइल में दो मंजिले भवन से लगाई छलांग, न्यायालय से भाग रहे चोर को पकड़ा

इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार सोनू कुमार ने नवगछिया न्यायालय में पेशी के दौरान इमारत से कूदकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान एक होमगार्ड जवान घायल हो गया। पुलिस ने सोनू को बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। घायल जवान और आरोपी का अस्पताल में इलाज कराया गया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

जागरण टीम, नवगछिया। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में बैट्री चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपित सोनू कुमार शनिवार की दोपहर को पेशी के लिए नवगछिया न्यायालय लाए जाने के दौरान वहां के दो मंजिले इमारत से कूदकर भागने की असफल कोशिश की।

लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे आरोपित को पकड़ने के क्रम में एक होमगार्ड का जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित भी जख्मी हो गया था। नवगछिया अस्पताल में दोनों का इलाज कराया गया।

इस संबंध में ईस्माइलपुर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि इस्माईलपुर थाना क्षेत्र से बैट्री की चोरी के आरोप में छटू सिंह टोला निवासी सोनू कुमार को चोरी की बैट्री के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे जवान कुंदन कुमार के साथ न्यायालय भेजा गया था। वहां पेशी के पहले मौका देखकर जवान से हाथ छुड़ाकर उसने न्यायालय के दो मंजिले भवन से कूदकर भागने का प्रयास किया। लेकिन जवान ने भी उसके पीछे कूदकर उसे दबोच लिया। इस दौरान आरोपित को हल्की चोटें आईं।