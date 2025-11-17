बिना बैटरी के चलेगा रिमोट, टावर से निकलने वाली तरंगों से मिलेगी ऊर्जा

ललन तिवारी, भागलपुर। आने वाले समय में मोबाइल टावर अब सिर्फ नेटवर्क नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है। ट्रिपलआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) भागलपुर के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो 5जी सेल टावरों से निकलने वाली रेडियो तरंगों से ऊर्जा संग्रहित कर छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेंसर को चला सकती है।

यह तकनीक भविष्य में बैटरी-फ्री (बिना बैटरी वाले) उपकरणों की दुनिया की शुरुआत कर सकती है। इस क्रांतिकारी परियोजना का नेतृत्व डॉ. प्रकाश रंजन कर रहे हैं, जबकि डॉ. चेतन बार्डे सह-प्रधान अन्वेषक हैं। यह शोध आई हब दिव्य संपर्क आईआईटी रुड़की के सहयोग से चल रहा है। परियोजना का शीर्षक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर वायरलेस सेंसर नोड एंड आइओटी एप्लिकेशंस।

मिलीमीटर वेव सिग्नल को डीसी ऊर्जा में बदला जाएगा डॉ. रंजन ने बताया कि भारत में अब तेजी से 5जी नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 5जी टावरों से निरंतर निकलने वाली मिलीमीटर वेव सिग्नल विशेष रूप से एन257 (26.5-29.5 जीएचजेड) और एन258 (24.25-27.5 जीएचजेड बैंड) को तकनीक की मदद से डीसी ऊर्जा में बदला जा सकेगा।