Bardhaman Railway Station: बर्धमान स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, 2-3 नंबर प्लेटफार्म पर एकसाथ नहीं आएगी ट्रेन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद भागलपुर सहित मालदा मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। वर्धमान स्टेशन पर हादसे के बाद भागलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो-तीन पर एक साथ ट्रेन को नहीं लेने का निर्णय लिया है। प्लेटफार्म संख्या दो-तीन पर जो सीढ़ी है वह काफी छोटा है। ऐसे में जब यात्रियों की भीड़ अधिक होती है, तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हालांकि दोनों प्लेटफार्म पर कुल छह सीढियां हैं। लेकिन सभी सीढ़ियों की चौड़ाई कम है। ऐसे में भीड़ अधिक होने पर स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। दीवाली, छठ और विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह आदेश दिया गया है कि एकसाथ दोनों प्लेटफार्म पर दो ट्रेनों को नहीं लिया जाए । इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है अधिक भीड़ वाले ट्रेन को भी इस प्लेटफार्म पर नहीं लिया जाए। यात्रियों की भीड़ प्लेटफार्म पर होने की स्थिति का आकलन प्रत्येक आधे घंटे पर किया जाए। ताकि कम भीड़ वाले प्लेटफार्म पर ट्रेनों को लाया जा सके। पैदल चलने वाले मार्ग पर भीड़ कम रहे इसका विशेष ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। इधर, सुरक्षा की दृष्टिकोण एवं सीढ़ियों पर बैठने से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मंगलवार को प्लेटफार्म संख्या एक, दो, तीन के फुटओवर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठने वाले लोगों को आरपीएफ हटाते नजर आए। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार फुटओवर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठने की वजह से लोगों ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में काफी दिक्कत होती है। पांच-छह दिन पहले इसकी वजह से परिवार के दो लोगों की ट्रेन छूट गई थी।

उत्पल शर्मा स्टेशन डायरेक्टर उत्पल शर्मा ने बताया कि प्लेटफार्म संख्या दो-तीन पर एक साथ ट्रेन को नहीं लेने का आदेश दिया गया है।



निरीक्षण में प्लेटफार्म संख्या दो, पांच व छह पर रोशनी की सही नहीं थी व्यवस्था