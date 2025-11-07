Bihar Election: कहलगांव में जदयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर पत्थरबाजी, टूटा शीशा; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। कहलगांव विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश की प्रचार गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

घटना बाईपास थानाक्षेत्र के बनगांव-खुटाहा गांव में तब हुई जब शुभानंद मुकेश की प्रचार वाहन प्रचार के सिलसिले में पहुंची थी।

जिला जदयू के महासचिव ओमप्रकाश भ्रमर अपने सहयोगियों के साथ गांव में जदयू का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तभी गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रचार वाहन पर पीछे से पथराव कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

हमला प्रचार गाड़ी पर पीछे से किया गया था इसलिए जदयू महासचिव या उनके सहयोगियों ने हमलावरों को पहचान नहीं सके। घटना को लेकर बाईपास थाने में ओमप्रकाश भ्रमर ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया है।

ओमप्रकाश भ्रमर गौराडीह थानाक्षेत्र के मोहनपुर गांव के रहने वाले हैं, जहां प्रचार गाड़ी पर हुए पथराव के बाद उनके समर्थकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।

इधर बनगांव-खुटहा गांव में जदयू की प्रचार वाहन पर हमले को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है। पुलिस मामले में घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर सख्त कदम उठा रही है।