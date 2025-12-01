ATM in Train: चलती ट्रेन में पैसों की नहीं होगी दिक्कत, अब कोच में लगेगा एटीएम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्री अब चलती ट्रेन में भी पैसे की निकासी कर सकेंगे। यात्रियों को पैसों की दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि ट्रेनों में एटीएम लगेगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। महाराष्ट्र की मनमाड़-सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में 'एटीएम ऑन व्हील्स' की सुविधा शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पहल यात्रियों को चलती ट्रेन में नकद की सुविधा देने और रेलवे के गैर किराया राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। उक्त ट्रेन में प्रायोगिक तौर पर किया गया है। यह सुविधा विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस सहित इस खंड होकर चलने वाली लंबी दूरी वाली ट्रेनों में भी की जाएगी। ट्रेनों में एटीएम ऑन व्हील्स की सुविधा की पहल यात्रियों को चलती ट्रेन में नकद की सुविधा देने और रेलवे के गैर-किराया राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। रेलवे ने डिजिटल भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इस एटीएम को ट्रेन की मिनी पेंट्री को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है।

जिसे रबर पैड और बोल्ट की सहायता से कंपन से सुरक्षित किया गया है। साथ ही, दो अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। यह कदम यात्रियों को यात्रा के दौरान नकद की आवश्यकता पड़ने पर बड़ी राहत देगा।

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार रेलवे विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए लगातार आधुनिकीकरण और इनोवेशन की दिशा में कार्य कर रही है। आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक ट्रेनें और नई सुरक्षा प्रणालियां इस परिवर्तन की पहचान हैं।

दरअसल, स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था है, लेकिन ट्रेनों में टीटीई के पास यह व्यवस्था नहीं है। चलती ट्रेन में यदि कोई बिना टिकट पकड़ा जाता है और जुर्माना राशि देने के लिए उक्त यात्री के पास नकद नहीं है। ऐसे में कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है। एटीएम की व्यवस्था होने पर निकासी कर जुर्माना राशि का भुगतान किया जा सकेगा।