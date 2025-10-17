Language
    Bihar Politics: बिहार चुनाव के बीच उठा बड़ा सवाल, अश्विनी चौबे रोहित का प्रचार करेंगे या अर्जित का?

    By Navaneet Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    भाजपा के स्टार प्रचारक अश्विनी कुमार चौबे के प्रचार को लेकर भागलपुर में स्थिति दिलचस्प हो गई है। क्या वे भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडेय का समर्थन करेंगे, या अपने नाराज बेटे अर्जित शाश्वत चौबे के लिए प्रचार करेंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? इस बीच, भाजपा नेता मनीष दास ने भी बगावत कर दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रोहित पांडेय आज नामांकन दाखिल करेंगे।

    Hero Image

    अश्विनी चौबे।

    जगरण संवाददाता, भागलपुर। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे का नाम है। वे विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सवाल यह उठता है कि अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय का चुनाव प्रचार करेंगे या फिर अपने पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे का।

    अर्जित शाश्वत चौबे पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटा लिया है। उनके समर्थकों का दावा है कि अगले दो-तीन दिनों में वे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस संबंध में अर्जित चौबे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। पहले अर्जित 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे।

    अगर चौबे भागलपुर आते हैं तो उनको भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के पक्ष में प्रचार करना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं तो अर्जित को अकेले दम पर चुनाव-प्रचार करना पड़ेगा। इधर, भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनीष दास ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने गुरुवार को एनआर कटा लिया है।

    आज रोहित पांडेय करेंगे नामांकन

    भागलपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनका नामांकन जुलूस सुबह दस बजे गोशाला से निकलेगा। उनके जुलूस में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, नवादा के सांसद विवेक ठाकुर शामिल होंगे।

    सर्वानंद सोनोवाल की छवि हिंदुत्व की है और असम में घुसपैठिये के खिलाफ काम किया है, जबकि विवेक ठाकुर डॉ. सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और भूमिहार के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को एनडीए घटक दलों की बैठक हुई और भारी संख्या में जुलूस में शामिल होने का निर्णय लिया गया।