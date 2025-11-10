चींटी जितना सूक्ष्म एंटीना बदल देगा वाई-फाई और संचार की दुनिया, नेटवर्क कवरेज होगा बेहतर

ललन तिवारी, भागलपुर। भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी) ने एक ऐसा अनोखा सूक्ष्म एंटीना विकसित किया है, जो आने वाले समय में न केवल इंटरनेट की गति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि वायरलेस डिवाइसेज के आकार को भी बेहद छोटा बना देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अत्याधुनिक तकनीक को पेटेंट भी मिल चुका है। यह ‘डिजिटल इंडिया’, ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों के सपनों को साकार करने में सक्षम है। माचिस की तीली से पतला, लेकिन दमदार यह एंटीना ‘जीरोथ आर्डर रेजोनेटर’ (जोर) तकनीक पर आधारित है, जिसकी मोटाई महज 1.6 मिलीमीटर है। यह चिप पर आसानी से फिट हो जाता है और वहीं से हाई बैंडविड्थ सिग्नल प्रसारित करता है। इसकी खास बनावट और डिजाइन इसे पारंपरिक भारी-भरकम एंटीना से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाती है।

इस एंटीना में तीन चौकोर पैच होते हैं, जिन पर खास ढंग से तिरछी स्लाटिंग की गई है। इससे सिग्नल की रेंज और बैंडविड्थ दोनों में बढ़ोतरी होती है। प्रत्येक पैच के बीच लगाया गया शार्टिंग पोल चुंबकीय कुंडली की तरह कार्य करता है और सिग्नल को स्थिर बनाए रखता है। इसकी वीएसडब्ल्यूआर (वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो) दो से भी कम है, जिसे किसी भी एंटीना की उच्चतम दक्षता माना जाता है।