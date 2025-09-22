Language
    Amrit Bharat: 22 स्टेशनों पर रुकेगी भागलपुर-लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस, ट्रेन में मिलेगी खास सुविधा

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:02 PM (IST)

    प्रधानमंत्री ने भागलपुर-लखनऊ के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जिससे बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह ट्रेन 22 स्टेशनों पर रुकेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। मेक इन इंडिया के तहत बनी इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं हैं और यह किफायती यात्रा प्रदान करती है। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ट्रेन यात्रियों के लिए शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य सेवा की जीवन रेखा बनेगी।

    24 जुलाई से नियमित चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस से भागलपुर सहित बिहार की रेल कनेक्टिविटी को मिली मजबूती

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। भविष्य के लिए तैयार रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई को भागलपुर होते हुए मालदा टाउन और लखनऊ (गोमतीनगर) के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह ट्रेन भागलपुर सहित बिहार में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने वाली है, जो महत्वपूर्ण शहरों और जिलों को तेज और आरामदायक रेल यात्रा के माध्यम से जोड़ती है।

    24 जुलाई से नियमित इस ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद भागलपुर सहित बिहार को रेल कनेक्टिविटी को मजबूती के साथ ही यात्रियों को सहूलियत हो रही है। यह ट्रेन मार्ग में 22 स्टेशनों पर ठहराव प्रदान करती है, जिनमें कहलगांव, भागलपुर, अजगैवीनाथ धाम, जमालपुर, अभयपुर, किऊल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, डेहरी आन सोन, सासाराम और भभुआ रोड स्टेशन भी शामिल हैं।

    इन ठहरावों से लाखों दैनिक यात्री, छात्र, कामगार और व्यापारी सीधे लाभान्वित होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बिहार के बड़े और छोटे शहर रेलवे नेटवर्क से बेहतर ढंग से जुड़े हुए हैं। यह ट्रेन भारत में निर्मित और डिज़ाइन की गई है, जो देश की मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस ट्रेन में कई सुविधाएं हैं।

    सामान्य और स्लीपर क्लास में आधुनिक कोच, जो किफायती और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करते हैं। बेहतर सीटिंग, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एयर-स्प्रिंग सस्पेंशन और रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, सुरक्षा, साफ-सुथरे और सुलभ शौचालय, विशेष रूप से दिव्यांगजन यात्रियों के लिए, फायर डिटेक्शन और टॉक-बैक यूनिट जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणाली, 130 किमी प्रतिघंटा तक की गति के साथ यह ट्रेन आम लोगों के लिए किफायती किराया बनाए रखते हुए तेज यात्रा सुनिश्चित करती है।

    बिहार के लाखों लोगों के लिए रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक गतिशीलता की जीवनरेखा है। अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से भारतीय रेलवे यात्रियों को सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किफायती, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान कर रहा है।

    मालदा टाउन–गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी उन्नत सुविधाओं और व्यापक पहुंच के साथ दिखाती है कि अब रेलवे विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बिहार के अर्ध-शहरी और छोटे शहरों को सीधे लाभ पहुंचाकर यह समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।