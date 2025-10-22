Amit Shah के साथ कौन है ये महिला, जिस पर सोशल मीडिया में मचा बवाल... प्रीति शेखर की फोटो पर क्यों उठ रहे सवाल?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Amit Shah इंटरनेट मीडिया में भाजपा नेत्री प्रीति शेखर के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वाली फोटो अपलोड करने के बाद बवाल शुरू हो गया है। राजीव कुमार सिंह ने तस्वीर पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर पक्ष और विपक्ष में कमेंट आ रहे हैं। प्रीति शेखर का कहना है कि अमित शाह के बुलाने पर वो पटना गई थी। पटना में अमित शाह से मुलाकात के दौरान फोटो ली गई थी। वहीं राजीव कुमार सिंह अपने पोस्ट में इस तस्वीर को साल 2022 की पुरानी तस्वीर बता रहे है।



जनता सावधान, पुरानी तस्वीर के माध्यम से आपको बनाया जा रहा वेबकूफ

राजीव कुमार सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जनता सब जानती है। इतनी सस्ती लोकप्रियता, हाय रे जमाना 25 अप्रैल 2022 की फोटो लगाकर आज की तिथि 18 अक्टूबर 2025 डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी से अभी मिले हैं। हाय रे जमाना, किसको वेबकूफ बना रहे हैं। लोग सावधान हो जाइए। विशेष यही फोटो 2022 में है नहीं तो उनके फेसबुक में जाकर भी आप देख लीजिए। तीन साल पुरानी फोटो आज लगाकर क्या साबित करना चाह रहा है लोग। तीन साल पुराना। तीन साल पुराना। 25 अप्रैल 2022 की फोटो और आज 19 अक्टूबर 2025 में पुन: फेसबुक में लगाकर सस्ती लोकप्रियता आखिर किनके आंख में धूल... कौन लोग? इन लोगों का मोबाइल लोकेशन पता करिए। आखिर जनता को वेबकूफ क्यों?

मेरे लिए काम करता था, निकाल दिया तो अनाप-शनाप बक रहा : प्रीति शेखर



भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने राजीव कुमार सिंह के पोस्ट पर कहा है कि एआइ का उपयोग कर फोटो को बनाकर पोस्ट किया गया है। गृह मंत्री के फोटो के साथ छेड़छाड़ व दुरुपयोग किया गया है। फोटो के साथ छेड़छाड़ को लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं। वह पहले मेरे लिए काम करते थे, निकाल दिया तो अनाप-शनाप पोस्ट कर रहे हैं। वो हमारे प्रतिनिधि थे और नगर निगम का काम करते थे। उनको काफी मदद किए हैं। इसके बावजूद अनाप-शनाप पोस्ट कर रहे हैं।