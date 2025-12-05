Bhagalpur News: मोटर से टंकी खाली करने वालों पर होगी कार्रवाई, उखड़ी पाइप को दुरुस्त कर जलापूर्ति जल्द
अकबरनगर नगर पंचायत में दो साल से पेयजल संकट गहराया हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने हरियो पानी टंकी का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि कुछ लोग मोटर ल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अकबरनगर। नगर पंचायत अकबरनगर में बीते दो वर्षों से लगातार पेयजल संकट है, लेकिन विभागीय स्तर पर समाधान की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। कई वार्डों में आज भी लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
गुरुवार को अधिकारियों की टीम हरकत में आई और हरियो पानी टंकी सहित कई क्षेत्रों में पेयजल प्रणाली का निरीक्षण किया। विभागीय आदेश पर एनएच एसडीओ सुधीर कुमार, पीएचईडी एसडीओ मिथिलेश कुमार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जेई फिरदौस कुमार ने पाइपलाइन और जलमीनार की स्थिति की जांच की।
निरीक्षण में सामने आया कि कई जगहों पर मोटर लगाकर टंकी से पानी खींचा जा रहा है, जिससे अन्य वार्डों में आपूर्ति और प्रभावित हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उखड़ी पाइपलाइन भी दो वर्ष से जलापूर्ति बाधित रहने का प्रमुख कारण है।
एनएच के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पाइप व सामग्री लाई जाएगी और शनिवार से बिछाने का काम शुरू होगा। काम पूरा होते ही बंद पड़े इलाकों में पानी आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
स्थानीय लोगों ने दोहराया कि जब तक विभाग पूरी गंभीरता से काम नहीं करेगा, तब तक पेयजल संकट खत्म होना मुश्किल है। टीम ने आश्वासन दिया कि अगले दो से तीन दिनों में प्रमुख समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।
हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग कई बार ऐसे वादे कर चुका है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं मिला है। निरीक्षण के दौरान मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अंजीत कुमार, वार्ड पार्षद शंकर दास, राजू कुमार, पिंकू कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।
