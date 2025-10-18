Ajit Sharma Nominaton: अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार आज कर रहे नामांकन, पूजा-पाठ से की शुरुआत
Ajit Sharma Nominaton: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा शनिवार को नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने से पहले अजीत शर्मा ने अपने आवास पर गाै पूजा की। इसके उपरांत भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर जीत की कामना की। अजीत शर्मा तय कार्यक्रम के अनुसार मौलानाचक स्थित मजार पर चादरपोशी भी करेंगे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Ajit Sharma Nominaton बिहार चुनाव 2025 के लिए भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा शनिवार को नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने से पहले अजीत शर्मा ने अपने आवास पर गाै पूजन की। इसके उपरांत भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर जीत की कामना की। अजीत शर्मा तय कार्यक्रम के अनुसार मौलानाचक स्थित मजार पर चादरपोशी भी करेंगे। भागलपुर स्टेशन चौक पर डा. भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वे आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य बाजार वेरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक होते हुए अजित शर्मा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस यात्रा को महागठबंधन के घटक दलों द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास बताया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार की रात अजित शर्मा पटना से कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर भागलपुर लौटे।
