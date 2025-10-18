8 बैंक खाते, डेढ़ किलो सोना, 31 करोड़ की संपत्ति, धनकुबेर से कम नहीं भागलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Ajit Sharma Net Worth भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने शनिवार को तीन सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र के दाखिल शपथ पत्र के अनुसार उनके पास छह लाख 50 हजार रुपये नकद है। इनकी पत्नी के पास नकद 3 लाख 50 हजार रुपये है। इनके पास तीन सौ ग्राम ज्वैलरी है। इनकी पत्नी के पास एक किलो दो सौ ग्राम ज्वैलरी है। इनके नाम आठ बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स डिपाजिट, रिकरिंग अकाउंट, कैपिटल फ्यूल सेंटर का कैश, स्टाक और बैंक बैलेंस शामिल है।

इसके साथ ही शेयर और इंश्योरेंस पालिसी के साथ अजित शर्मा की कुल संपत्ति का ग्रास टोटल मूल्य तीन करोड़ 23 लाख 40 हजार 813 रुपये बताया गया है। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति दो करोड़ 80 लाख 87 हजार 195 रुपये बताई गई थी। पिछले पांच वर्षों में उनकी कुल संपत्ति में करीब 42 लाख 53 हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इनकी पत्नी की कुल संपत्ति दो करोड़ 36 लाख रुपये है। पिछली बार यह संपत्ति दो करोड़ चार लाख रुपये थी, यानी 32 लाख रुपये अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि, नकदी राशि घटकर पांच लाख 25 हजार से तीन लाख 50 हजार रह गई है। अजीत शर्मा परिवार के पास खेती योग्य जमीन, गैर-कृषि भूमि, व्यावसायिक भवन और आवासीय संपत्ति हैं।