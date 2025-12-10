Good News: बिहार के पांच जिलों में शुरू होगी AI की पढ़ाई, हर प्रखंड में बनेगा एक मॉडल स्कूल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शिक्षा विभाग ने तकनीकी युग की मांग को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा (AI Education in Bihar देने के उद्देश्य से राज्य में नई पहल शुरू की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर, रोहतास, नवादा सहित कुल पांच जिलों में आर्टिफिशियल इनबिल्ड प्रोग्राम लागू किया जाएगा।

इस विषय पर मंगलवार को हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस विषय पर चर्चा की है। वहीं इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के संचालन में शिक्षा विभाग के साथ एनजीओ की भागीदारी होगी।

पिरामल फाउंडेशन सहित एक अन्य संगठन को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने की तैयारी है। साथ ही, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित साथी ऐप तकनीकी सहयोग के रूप में उपयोग में लाई जाएगी, जिसके माध्यम से शिक्षक व छात्र दोनों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए जिले में 20 कंपलेक्स रिसोर्स सेंटर चयनित किए जाएंगे।

CRC चयन होने के बाद इसके अंदर आने वाले 200 स्कूल 400 शिक्षकों को इससे जोड़ा जाएगा और एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को चरणबद्ध तरीके से एआई के मूलभूत तत्व, उपयोग, प्रैक्टिकल गतिविधियां व भविष्य में करियर संभावनाओं के बारे में शिक्षित करेंगे।

डीईओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का प्रमुख कौशल है। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोबोटिक्स, सुरक्षा और शोध जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है। इसलिए छात्रों को शुरुआती स्तर से ही तकनीकी दक्षता देना आवश्यक है। उन्होंने कहा मुख्यालय से पत्र जारी होते ही जिले में एसएसए के देखरेख में सीआरसी चिन्हित करने और स्कूल चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

हर प्रखंड में बनेगा एक मॉडल स्कूल, तैयारी शुरू शिक्षा विभाग ने जिले में गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक और बड़ा कदम उठाया है। जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक-एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया को गति दी गई है। मंगलवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी एसीएस ने राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र सहित कुल 17 प्रखंडों में एक-एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के तीनों अनुमंडलों में एक-एक अनुकरणीय विद्यालय का चयन किया जाएगा।