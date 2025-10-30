Rail News: विक्रमशिला में चढ़ने के लिए भीड़ हुई बेकाबू, सुबह 7 बजे से लग गई यात्रियों की लंबी लाइन; RPF ने आजमाए ये तरीके

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Railway News छठ पूजा के बाद ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। बुधवार को विक्रमशिला एवं अंग एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट के लिए सुबह सात बजे से लोग लाइन में लग गए थे। एडीआरएम मालदा, शिव प्रसाद कुमार की निगरानी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाइन में लगे लोगों ट्रेनों के जनरल बोगियों में चढ़ाने के लिए नंबरिंग सिस्टम की गई थी। आरपीएफ द्वारा टिकटों पर दिए गए नंबर के आधार पर अंग और विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल कोच में चढ़ाए गए।

नंबरिंग सिस्टम से चढ़ाने के लिए रस्सी की घेराबंदी की गई थी। हालांकि ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने से पिछले साल की अपेक्षा इस बार यात्रियों को राहत जरूर मिली। विक्रमशिला और अंग एक्सप्रेस में दो और जनरल कोच बढाने से यात्रियों को सीट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ी। सभी को सीट मिल गई।

विक्रमशिला एक्सप्रेस में छह जनरल कोच में छह सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साढ़े छह सौ लोग जनरल कोच में सवार हुए। इसी तरह अंग एक्सप्रेस में भी छह सौ लोग जनरल कोच में चढ़े। गुरुवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं हो इसके लिए एडीआरएम के नेतृत्व में डीपीओ सचिन कुमार, सीनियर डीसीएम अंजन सहित मालदा मंडल के आधा दर्जन अधिकारियों की भागलपुर स्टेशन पर 31 अक्टूबर तक विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले साल की तुलना में इस बार भीड़ बंटने की पूरी संभावना है। इसलिए कि दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से छठ पूजा मनाने घर आने वाले प्रवासियों में बहुत ऐसे भी होंगे जो चुनाव में मतदान करने और चुनाव परिणाम के बाद कर्मभूमि वापस लौटेंगे।