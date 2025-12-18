भागलपुर में 5 रूटों पर प्रशासन ने तय किया ऑटो-टोटो का किराया, अब ड्राइवर नहीं कर पाएंगे मनमानी

संवाद सूत्र, जगदीशपुर। खिरीबांध पंचायत के फोरलेन किनारे रिक्शाडीह स्थित अस्थाई बस स्टैंड का बुधवार को डीडीसी सह प्रभारी जिलाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह एवं एसएसपी शुभांक मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड परिसर में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का आकलन और प्रस्तावित बस स्टैंड स्थानांतरण की प्रगति की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बस स्टैंड में व्याप्त अव्यवस्था, यातायात दबाव और यात्रियों को होने वाली असुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिक्शाडीह बस स्टैंड को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड में यात्री शेड, स्थायी टिकट काउंटर, स्वच्छता मानकों के अनुरूप शौचालय और बसों के सुरक्षित आवागमन के लिए समतलीकरण की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरे किए जाएं। इस दौरान बैठक कर ऑटो-टोटो का किराया भी निर्धारित कर दिया गया।

पांच रूटों पर प्रशासन ने तय किया ऑटो-टोटो का किराया बस स्टैंड आने वाले यात्रियों को कोयला डिपो हो या रेलवे स्टेशन या जगदीशपुर से बस स्टैंड आने वाले यात्रियों को ऑटो और टोटो से आना पड़ता है। ऐसे में यात्री चालकों की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। चालकों द्वारा 20 से 25 रुपये किराया वसूला जा रहा था।

इसे लेकर बायपास थाना में जिला प्रशासन, थाना पुलिस, जनप्रतिनिधियों और ऑटो चालकों के साथ किराया निर्धारण को लेकर बैठक की गई। बैठक में बाईपास से रेलवे स्टेशन, बाईपास थाना से जगदीशपुर, बाईपास थाना से जीरो माइल जिच्छो, बाईपास थाना से पनसल्ला चौक तक का किराया 10 रुपये प्रति सवारी सर्व सम्मति से निर्धारित किया गया।

बैठक में डीआरडीए निदेशक, बीडीओ अमित कुमार, सीओ सतीश कुमार, राजस्व कर्मचारी, थानाध्यक्ष प्रभात कुमार, मुखिया खिरीबांध अजय राय, मुखिया जमनी मो. चांद आलम सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। नगर पुलिस और परिवहन विभाग को नियमित जांच करने का निर्देश अधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया कि बस स्टैंड क्षेत्र में छोटे वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा। इसके लिए निर्धारित स्टैंड और किराया दर को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

नगर पुलिस और परिवहन विभाग को नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इन कदमों के परिणामस्वरूप क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है। नगर निगम ने स्टैंड में तत्काल शुरू किया चलंत शौचालय बस स्टैंड शुरू होने से जाम की समस्या में कमी आई है और यात्रियों को राहत मिली है। अधिकारियों ने कहा कि बस स्टैंड के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद बिजली विभाग ने हाईटेंशन तार को ऊंचा करने के लिए नया पोल गाड़ा।