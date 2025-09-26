Adani Enterprises की बल्ले-बल्ले, बिहार में 5 हजार करोड़ का काम... Munger-Bhagalpur Marine Drive निर्माण नवंबर से शुरू

Adani Enterprises अदाणी इंटरप्राइजेज के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव बनाने का ठेका अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को मिल सकता है। मुंगेर से भागलपुर के सबौर तक बनने वाले मरीन ड्राइव का काम नवंबर में शुरू होगा। 4450.17 करोड़ की लागत से पहले चरण में मुंगेर से अजगैवीनाथ धाम और दूसरे चरण में 3842.48 करोड़ की लागत से अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक काम होगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Adani Enterprises मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक मरीन ड्राइव निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नवंबर में काम शुरू होना है। प्रथम चरण में सफियाबाद से अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) रोड तक और दूसरे चरण में अजगैवीनाथ धाम रोड से सबौर तक काम होगा। पहले चरण का टेंडर खोला गया। छह एजेंसियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। जिसमें चार एजेंसियां सफल रही। दो एजेंसी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड व दिलीप बिल्डिकान लिमिटेड को बाहर कर दिया गया।

अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, विष्णु समुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिनचंद्र अग्रवाल इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड और अशोक बिल्डकान लिमिटेड एजेंसियों की वित्तीय बिड खोली गई। मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए 4450.17 करोड़ रुपये का इस्टीमेट है। दूसरे फेज के अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक मरीन ड्राइव के लिए भी निविदा जल्द खुलेगी। दूसरे फेज का एस्टीमेट कास्ट 3842.48 करोड़ रुपये है।

मरीन ड्राइव बनाने के लिए नोडल एजेंसी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड है। मरीन ड्राइव का काम चार साल यानी 1460 दिनों में पूरा होना है। चयनित एजेंसी को जल्द ही वर्क आर्डर जारी कर दिया जाएगा। जो एजेंसी मरीन ड्राइव बनाएगी, वहीं 15 वर्षों तक उसका मेंटेनेंस भी करेगी। मुंगेर के सफियाबाद से सबौर तक बनने वाला 75.80 किमी लंबा मरीन ड्राइव फोरलेन व एलिवेटेड होगा। सफियाबाद से अजगैवीनाथधाम 35 किमी और अजगैवीनाथधाम से सबौर तक 40.80 किमी में मरीन ड्राइव बनना है।