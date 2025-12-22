अजगैवीनाथ धाम से भागलपुर टोटो से आ रही थी लड़की, तीन बाइक पर सवार छह युवकों ने रोका, कहा- उतर जाओ, वरना...
भागलपुर में अजगैवीनाथ धाम से टोटो पर आ रही एक लड़की को तीन बाइक सवार छह युवकों ने रोका और उसे उतरने के लिए कहा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम थाना क्षेत्र के अजगैवीनाथ धाम-भागलपुर मुख्य मार्ग पर महेशी गांव के समीप एक टोटो पर सवार युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवती ई-रिक्शा से अजगैवीनाथ धाम से भागलपुर जा रही थी। तभी तीन बाइकों पर सवार छः युवकों ने ई-रिक्शा का पीछा किया। उसके बाद छेड़खानी शुरू कर दी।
लड़की अकेली थी जिस कारण वह विरोध भी नही कर पाई। इसी बीच सुनसान जगह का फायदा उठाकर गंगा पुल के महेशी फ्लाई ओवर के समीप बाइक सवार मनचलों ने उसका रास्ता रोककर उसको ई रिक्शा से जबरदस्ती उतार लिया। माहौल बिगड़ता देख ई-रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया।
जब युवती बाइक पर बैठने से माना करने लगी तो युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाइक सवार युवकों ने युवती की पिटाई करने लगा। जब मौके पर से गुजर रहे लोगों ने यह देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों को जुटता देख सभी युवक मौके से फरार हो गये।
स्थानीय लोगों में घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने उक्त युवती को अपने कब्जे में लेकर थाना पहुंचा दिया। जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना घर तारापुर थाना क्षेत्र का एक गांव बताया। घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने उसके परिजन को फोन किया। सूचना पर पहुंची युवती की मां कानूनी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर गांव चली गई। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है।
