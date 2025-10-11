Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में वोटरों को चौंका रहे ये फैसले, EVM पर बड़ा निर्णय; 1950 पर फोन कर विस्तार से जानिए

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सामग्री कोषांग के साथ-साथ सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी को अपने पीठासीन पदाधिकारी को 17 सी प्रपत्र की पर्याप्त प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी बूथ लेवल एजेंट को एक प्रति उपलब्ध कराते हुए दो प्रति अपने साथ रख एक ईवीएम के साथ और एक संविक्षा के लिए रख सकें।

उन्होंने कहा कि अपने सेक्टर और पीठासीन पदाधिकारी को 50 माक पोल करने तथा वीवीपैट से निकली पर्ची कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से मिलान कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी डिस्पैच सेंटर सीसीटीवी के निगरानी में रहेगा। सभी बीएलओ को इसीआइ नेट डाउनलोड करवा देंगे तथा सभी पीठासीन पदाधिकारी को प्रीजाइडिंग एप डाउनलोड करवा देंगे। उन्होंने सभी डीएसपी को अपने थानों में गुंडा परेड करवाने, अपराधी के डोजीइयर की समीक्षा करवाने के निर्देश दिए। सीसीए के तहत थाना बदर किए गए मुजरिम का थाना में हाजिरी बन रही है कि नहीं, यदि नहीं बन रही है तो संबंधित थाना द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा।

जिन लोगों के विरुद्ध बांड डाउन कराया गया है, उनमें से किसी ने बांड डाउन के शर्तों को तोड़ा है तो क्या कार्रवाई की गई है? यदि किसी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी द्वारा अपने शास्त्र की जांच नहीं कराई गई है तो क्या उसके शास्त्र अनुज्ञप्ति रद करने के लिए जिला दंडाधिकारी को प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने सीआरपीएफ के लिए फ्लैग मार्च का रूट बना लेने का निर्देश दिया। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश कोषांगों के संबंधित पदाधिकारी को दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया ऋतुराज प्रताप सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक, नवगछिया सुश्री प्रेरणा कुमार आनलाइन मौजूद थीं।



सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की जांच को लेकर कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिले के सोशल मीडिया के माध्यम से चलने वाले फेक न्यूज़ की जांच पड़ताल को लेकर सोशल मीडिया मानिटरिंग सेल के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। एनआइसी में साइबर सेल के पदाधिकारी शिव कुमार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, वाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज, वायरल न्यूज़ को सर्च करने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी निलेश कुमार, आइटी प्रबंधक पूनम कुमारी, साइबर सेल के अन्य कर्मी एवं सोशल मीडिया सेल के कर्मी उपस्थित थे।

पीठासीन पदाधिकारी व प्रथम मतदान पदाधिकारी को मिला प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी के आदेश के आलोक में इंटर स्तरीय प्लस टू विद्यालय जिला स्कूल में भागलपुर में सभी पीठासीन पदाधिकारी (पी) एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी (पी1) को ईवीएम में 100-100 माक पाल कराने तथा वीवी पैट से पर्ची निकालकर मिलान करने काे लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने गेट के बाहर मोबाइल जमा करने, पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा माक पोल करने तथा वीवी पैट से पर्ची निकालकर गिरने की प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा इस अवसर पर वहां उपस्थित पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। इस अवसर पर कई पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपनी जानकारी साझा किया।

चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर काल करें स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है। आम मतदाताओं को चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 जारी की गई है। आम जनता चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।