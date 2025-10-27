Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bhagalpur News: भागलपुर में छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूबे, चार की मौत की खबर

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    भागलपुर में छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे नदी में डूब गए, जिनमें से चार की मौत हो गई। यह हादसा छठ पूजा की तैयारियों के दौरान हुआ। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

     छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूबे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। इस्माईलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव के समीप छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूब गए, जिसमें से चार की मौत की सूचना है, दो को ढूंढने का काम जारी है।  

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें