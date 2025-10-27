Bhagalpur News: भागलपुर में छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूबे, चार की मौत की खबर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। इस्माईलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव के समीप छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूब गए, जिसमें से चार की मौत की सूचना है, दो को ढूंढने का काम जारी है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।