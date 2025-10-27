Bhagalpur News: भागलपुर में छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूबे, चार की मौत की खबर
भागलपुर में छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे नदी में डूब गए, जिनमें से चार की मौत हो गई। यह हादसा छठ पूजा की तैयारियों के दौरान हुआ। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। इस्माईलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव के समीप छठ घाट बनाने के दौरान छह बच्चे डूब गए, जिसमें से चार की मौत की सूचना है, दो को ढूंढने का काम जारी है।
