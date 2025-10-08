Bihar Elections: बिहार चुनाव में पैरा मिलिट्री फोर्स ने संभाला मोर्चा, दागियों की सिट्टी-पिट्टी गुम, 14 कंपनियां पहुंचीं

Bihar Elections बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर में सीएपीएफ की 14 कंपनियां तैनात की जा रही है। अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च के लिए एसडीओ और बीडीओ को इलाके के चयन की जिम्मेवारी दी गई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Elections स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत की संयुक्त अध्यक्षता में सातों विधानसभा के सभी निर्वाची पदाधिकारी, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक में सीएपीएफ के रहने के संबंध में फीडबैक लिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि जिले में 10 कंपनी सीएपीएफ का आगमन हो चुका है और चार कंपनियां एक-दो दिन में भागलपुर पहुंचने वाली है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया की फ्लैग मार्च के लिए क्षेत्र चिन्हित कर कर लिया जाए एवं निरंतर फ्लैग मार्च कराया जाए।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने सेक्टर पदाधिकारी को अपने पुलिस पदाधिकारी के साथ निरंतर क्षेत्र भ्रमण करने तथा वलनरेबल टोलों के वलनरेबल व्यक्ति को चिन्हित करवाने को कहा गया। सेक्टर पदाधिकारी चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां एवं विधि व्यवस्था को अपने क्षेत्र में देखेंगे। अपने सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रूट चिन्हित कर लेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सिटी एसपी तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया और कहां कि निर्वाचन से संबंधित सभी खबर पर नजर रखी जाए। यदि कहीं से कोई शिकायत का समाचार प्राप्त होता है तो उसके विरुद्ध जांच करते हुए संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज़ पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

भागलपुर के सातों विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को नाम निर्देशन से संबंधित तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया तथा अपने क्षेत्र के चुनावी सभा पर किए जानेवाले व्यय पर नजर रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को चुनावी सभा के लिए हैलीपैड एवं सभा स्थल की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।

उन्हें बताया गया कि जेड प्लस के वीआइपी के लिए डी एरिया तथा हैलीपैड का बल्ला से बेरीकेटिंग करवाना अनिवार्य है। यह चुनावी सभा के आयोजक से सुनिश्चित करवाया जाए। साथ ही मंच की लंबाई-चौड़ाई के अनुसार उस पर कितने व्यक्ति चढ़ सकते हैं, क्षमता का आकलन कर आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि सभा के दौरान मंच टूटने की कोई घटना ना घटित हो सके।

कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एंबुलेंस एवं वाटर टैंकर की व्यवस्था आवश्यक है। यह सभी व्यवस्था आयोजक को करनी है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वाहनों की चेकिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अंतर राज्य एवं अंतर जिला बार्डर पर चेक पोस्ट सक्रिय कर देने का निर्देश दिया गया। चेक पोस्ट पर टेंट लगवाने, सीसीटीवी लगवाने के साथ ही तीन शिफ्ट में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रति नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को कहा कि सभी वारंटी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई मतदान तिथि से पूर्व हो जानी चाहिए। एक भी वारंटी बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक थाना को अपने थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों को बीएनएस की धारा 126 के तहत बान्ड डाउन कर लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए।

सीटी एसपी शुभांक मिश्रा ने सभी पुलिस पदाधिकारी को विधि व्यवस्था संधारण में सख़्ती बरतने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि काली पूजा समीप है और इसे शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अभी से ही अपराधियों पर नकेल कसी जाए। कोई भी अपराधिक गतिविधि जिले में ना हो या सुनिश्चित किया जाए।