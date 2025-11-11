Language
    11th November: 11/11 का दिव्य संयोग, सौभाग्य के द्वार खुलने का शुभ अवसर

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:33 PM (IST)

    आज 11 नवंबर का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से खास है, क्योंकि यह तिथि और मंगलवार का शुभ संयोग है। इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है, जो आत्मविश्वास और सकारात्मकता लाता है। अंक ज्योतिष में 11 का महत्व है, और मंगलवार को हनुमान जी की उपासना फलदायी मानी जाती है। यह दिन संकल्पों को साकार करने और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने का अवसर है।

    ललन तिवारी, भागलपुर। आज 11 नवंबर का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष माना जा रहा है। तारीख व महीने का अंक 11 होने के साथ मंगलवार का दिन शुभ , ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक बन गया है।

    माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह अधिक तीव्र होता है, जिससे अलौकिक उर्जा प्राप्त होती है। 11 नवंबर और शुभकारी मंगलवार का यह दिव्य मेल आत्मविश्वास, भक्ति, साहस और सकारात्मक संकल्पों का दिन है।

    यदि मन, वाणी और कर्म को शुभ कर लिया जाए तो यह तिथि जीवन में नई दिशा दे सकती है। कुछ विद्वान आज की तिथि को मैग्नेटिक कास्मिक वाइब्रेशन के अधिक सक्रिय होने की बात कहते हैं, जिससे मन की ऊर्जा और अंतर्ज्ञान मजबूत होते हैं।

    अंक 11 का आध्यात्मिक रहस्य

    ज्योतिषाचार्य पंडित सचिन कुमार दुबे कहते हैं कि अंक ज्योतिष में संख्या 11 को मास्टर नंबर का स्थान प्राप्त है। वहीं सनातन के वैदिक कर्मकांडों में 11 का खास महत्व है। जैसे एकादशी, 11 रुद्र, यज्ञ में 11 आहुतियां आदि।

    यह आध्यात्मिक जागरण, अंतर्ज्ञान, सृजनशीलता और दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। 11/11 के दिन विचारों में स्थापित ऊर्जा और संकल्प तेजी से साकार होते हैं। आज किया गया संकल्प दीर्घकाल में फलदाई सिद्ध होता है।

    मंगलवार का धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व

    हिंदू धर्म में मंगलवार को मंगलदेव का दिन माना गया है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सफलता के कारक माना जाता है। शास्त्रों में मंगल को धर्म, पराक्रम और रक्षा का प्रतीक बताया गया है। मंगलवार के दिन हनुमान उपासना, लाल वस्तु का दान विशेष फलदाई माना गया है।