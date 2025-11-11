ललन तिवारी, भागलपुर। आज 11 नवंबर का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष माना जा रहा है। तारीख व महीने का अंक 11 होने के साथ मंगलवार का दिन शुभ , ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक बन गया है। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह अधिक तीव्र होता है, जिससे अलौकिक उर्जा प्राप्त होती है। 11 नवंबर और शुभकारी मंगलवार का यह दिव्य मेल आत्मविश्वास, भक्ति, साहस और सकारात्मक संकल्पों का दिन है। यदि मन, वाणी और कर्म को शुभ कर लिया जाए तो यह तिथि जीवन में नई दिशा दे सकती है। कुछ विद्वान आज की तिथि को मैग्नेटिक कास्मिक वाइब्रेशन के अधिक सक्रिय होने की बात कहते हैं, जिससे मन की ऊर्जा और अंतर्ज्ञान मजबूत होते हैं।

अंक 11 का आध्यात्मिक रहस्य ज्योतिषाचार्य पंडित सचिन कुमार दुबे कहते हैं कि अंक ज्योतिष में संख्या 11 को मास्टर नंबर का स्थान प्राप्त है। वहीं सनातन के वैदिक कर्मकांडों में 11 का खास महत्व है। जैसे एकादशी, 11 रुद्र, यज्ञ में 11 आहुतियां आदि।