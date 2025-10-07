बेगूसराय में युवक की हत्या के बाद सड़क पर फेंका शव, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघी वार्ड-25 निवासी अर्जुन महतो के 35 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना से पहले तीन-चार युवक उसी स्थान पर शराब पार्टी कर रहे थे।

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह वार्ड नंबर-10 में अज्ञात बदमाशों ने आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मार हत्या कर दिया और शव को नागदह पचंबा पथ किनारे ठिकाने लगा दिया।

शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे खेत में फेंक दिया गया।

सुबह शव मिलने से सनसनी

सुबह की सैर पर निकले लोगों ने खेत में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिंघौल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

घटनास्थल से शराब की बोतलें और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। मृतक के पिता अर्जुन महतो ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे उनका बेटा शांति साह चौक से कुछ लोगों के साथ गया था।

रात एक बजे फोन पर आखिरी बार बातचीत में उसने कहा था, अभी झगड़ा झंझट हो रहा है, बाद में बात करता हूं। इसके बाद परिवार को सुबह बेटे के मारे जाने की सूचना मिली।

पोल्ट्री फार्म में काम करता था संतोष

संतोष कुमार जुगाड़ वाहन चालक था और नोनपुर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में काम कर जीविका चलाता था। हत्या की खबर फैलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। हत्या में संलिप्त बदमाशों की पहचान और हत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है।