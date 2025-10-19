बेगूसराय में पुलिस से डरकर भागा युवक, गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत
बखरी के डरहा गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस के डर से भागते समय गणेशी सदा नामक एक युवक गहरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने गड्ढे पर बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। बखरी के डरहा गांव में शुक्रवार की रात्रि गहरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गांव के चमरू सदा के 40 वर्षीय पुत्र गणेशी सदा हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय उत्पाद विभाग की टीम गांव में छापेमारी कर रही थी। इसके भय से लोग इधर-उधर भाग और छिप रहे थे।
उसी समय गणेशी गांव से ही भोज खाकर घर जा रहा था। पुलिस के डर से वह भी भाग रहे लोगों के साथ भागने लगा। इसी दौरान वह बखरी-खगड़िया पथ के सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।
ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बताते चलें कि घटनास्थल पर मिट्टी कटाई के बाद तालाबनुमा बड़ा गहरा गड्ढा बन गया है, जो बरसात के दिनों में पानी से लबालब भरा रहता है। इसके पूर्व भी उसमें गिरने और डूबने से दो अन्य की जान चली गई है।
फिर भी प्रशासन या पथ निर्माण विभाग वहां पर बैरिकेडिंग नहीं करा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बैरिकेडिंग हो जाने से लोगों की जान बचेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।