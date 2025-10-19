बेगूसराय में पुलिस से डरकर भागा युवक, गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत

संवाद सहयोगी, बखरी (बेगूसराय)। बखरी के डरहा गांव में शुक्रवार की रात्रि गहरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गांव के चमरू सदा के 40 वर्षीय पुत्र गणेशी सदा हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय उत्पाद विभाग की टीम गांव में छापेमारी कर रही थी। इसके भय से लोग इधर-उधर भाग और छिप रहे थे।

उसी समय गणेशी गांव से ही भोज खाकर घर जा रहा था। पुलिस के डर से वह भी भाग रहे लोगों के साथ भागने लगा। इसी दौरान वह बखरी-खगड़िया पथ के सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।