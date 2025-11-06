वोट डालने गई महिला का वोट किसी ने पहले ही डाला, वोटरों को पर्ची न मिलने पर हंगामा

संवाद सूत्र, बखरी(बेगूसराय)। बखरी विधानसभा के बूथ संख्या 228 उर्दू मध्य विद्यालय पठानटोली बूथ पर एक महिला का वोट किसी ने गिरा दिया। महिला जब मतदान करने पहुंची तो उसके नाम और मतदाता सूची क्रमांक के आगे वोट कास्ट का निशान लगा हुआ था। जबकि महिला ने वोट नहीं गिराया था।

इधर तरह मतदान केंद्र संख्या 270 सामुदायिक भवन बगरस ध्यानचक्की में नये मतदाताओं की शिकायत थी कि उन्हें पर्ची नहीं मिली है। सादे कागज पर मतदाता क्रमांक लिखकर जाने पर सुरक्षा कर्मी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं।

एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर है तो वे तुरंत मामले को देखते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मतदाताओं की सहायता के लिए बूथों पर हेल्प डेस्क भी है।