बेगूसराय में गैरेज गोलीकांड गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, कार्रवाई का आश्वासन

बेगूसराय के छौड़ाही में गोलीबारी के मामले में मालीपुर के चार युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। एसडीएम बखरी के आश्वासन के बाद जाम खुला। ग्रामीणों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और निर्दोषों को न्याय मिलेगा।

संवादसूत्र,गढ़पुरा (बेगूसराय)। छौड़ाही थाना क्षेत्र के एक गैरेज पर मंगलवार की रात्रि हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बुधवार को मालीपुर गांव के चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में सुनील महतो, पिता दिनेश महतो, रूपेश महतो पिता पप्पू महतो, राजकुमार महतो पिता लक्ष्मी महतो एवं अजय साहू पिता शंभू साहू शामिल हैं।

विरोध में मालीपुर गांव के गिरफ्तार युवकों के स्वजनों एवं ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह सुंदर वन चौक पर बांस-बल्ला लगाकर करीब 10:30 बजे सड़क जाम कर दिया। इससे दोनों ओर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और यात्री घंटों फंसे रहे।

जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम बखरी सन्नी कुमार सौरभ, एसडीपीओ कुंदन कुमार एवं गढ़पुरा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा कर भरोसा दिलाया कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। एसडीएम ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि उसका बच्चा निर्दोष है तो वह आवेदन दें, इसकी जांच वरीय अधिकारियों के स्तर से कराई जाएगी। लगभग ढाई घंटे बाद दोपहर एक बजे जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो गया।