बेगूसराय के बूढ़ी गंडक में दो मासूम सगे भाई डूबे, दशहरा की खुशियां मातम में बदलीं

बिहार के बेगूसराय जिले के कटरमाला गांव में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। ये बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे तभी फिसलकर गहरे पानी में डूब गए। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और दशहरा की खुशियां मातम में बदल गई हैं।

संवाद सहयोगी, बलिया (बेगूसराय)। डंडारी थाना क्षेत्र की कटरमाला दक्षिणी पंचायत के कटरमाला गांव में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घर के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे बने बांध पर खेलते समय आठ वर्षीय दीवाना कुमार एवं पांच वर्षीय आदर्श कुमार लुढ़ककर नदी में जा गिरा। गहरे पानी में डूबने से दोनों मासूम सगे भाई की मौत हो गई। मृतक दोनों बच्चे गांव के गोपी तांती के पुत्र थे।

स्वजनों ने बताया कि दोनों भाई घर के पास खेल रहे थे। खेल-खेल में अचानक वे बांध से फिसलकर नदी में समा गए। स्वजनों और ग्रामीणों ने बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विवेक कुमार, सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद दोनों के शव निकाले गए।

घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सह बलिया डीएसपी साक्षी कुमारी भी मौके पर पहुंचीं एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेजा गया। इस हादसे से गोपी तांती के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके दो पुत्रों की एक साथ मौत से घर का चिराग बुझ गया।

मां पार्वती देवी, पिता गोपी तांती और बहनें जुली व चंचल का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव में दशहरा की खुशियां मातम में बदल गईं। दो भाइयों की एक साथ उठी अर्थी ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। ग्रामीण और जनप्रतिनिधि स्वजनों को सांत्वना देने पहुंचे।