एचएचटी से अब टीटीई चेक कर सकेंगे फर्जी टिकट, यात्रियों को किया जा रहा जागरूक

संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। सोनपुर मंडल में टिकट जांच कार्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए मंडल के सभी टिकट निरीक्षक अब अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस तथा मोबाइल फोन में उपलब्ध टीटीई ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

यह एंड्रॉयड आधारित ऐप ड्यूटी पर तैनात टीटीई को रेलवे टिकट पर मुद्रित क्यू-आर कोड को स्कैन कर टिकट की वास्तविकता की तुरंत पुष्टि करने में सक्षम है। मंडल के सभी टीटीई-स्लीपर यूनिट, स्क्वाड यूनिट तथा स्थिर इकाइयां ऐप का उपयोग कर रही हैं।

प्रतिदिन हजारों टिकट ऐप के माध्यम से स्कैन किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के फर्जी अथवा छेड़छाड़ किए गए टिकट को तुरंत पहचाना जा सके। स्कैन किए गए टिकटों का विवरण गूगल शीट्स के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी मंडल एवं जोनल मुख्यालय स्तर पर सतत रूप से की जा रही है। बताते चलें कि सोनपुर मंडल द्वारा हाल ही में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें छेड़छाड़ किए गए टिकटों के विरुद्ध सघन जांच एवं जागरूकता पर जोर दिया गया। इस अवधि में यात्रियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए।