Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एचएचटी से अब टीटीई चेक कर सकेंगे फर्जी टिकट, यात्रियों को किया जा रहा जागरूक

    By Manoj Kumar(barauni) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    सोनपुर मंडल में टिकट जांच को और प्रभावी बनाने के लिए टीटीई अब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप से क्यू-आर कोड स्कैन करके टिकट की असलियत जांची ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। सोनपुर मंडल में टिकट जांच कार्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए मंडल के सभी टिकट निरीक्षक अब अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस तथा मोबाइल फोन में उपलब्ध टीटीई ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह एंड्रॉयड आधारित ऐप ड्यूटी पर तैनात टीटीई को रेलवे टिकट पर मुद्रित क्यू-आर कोड को स्कैन कर टिकट की वास्तविकता की तुरंत पुष्टि करने में सक्षम है। मंडल के सभी टीटीई-स्लीपर यूनिट, स्क्वाड यूनिट तथा स्थिर इकाइयां ऐप का उपयोग कर रही हैं।

    प्रतिदिन हजारों टिकट ऐप के माध्यम से स्कैन किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के फर्जी अथवा छेड़छाड़ किए गए टिकट को तुरंत पहचाना जा सके।

    स्कैन किए गए टिकटों का विवरण गूगल शीट्स के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी मंडल एवं जोनल मुख्यालय स्तर पर सतत रूप से की जा रही है।

    बताते चलें कि सोनपुर मंडल द्वारा हाल ही में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें छेड़छाड़ किए गए टिकटों के विरुद्ध सघन जांच एवं जागरूकता पर जोर दिया गया। इस अवधि में यात्रियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए।

    साथ ही स्टेशन परिसर तथा ट्रेनों में नियमित उद्घोषणाएं कर यात्रियों को संदेश दिया गया कि वे केवल भारतीय रेल के अधिकृत स्रोतों अथवा रेलवे के अधिकृत मोबाइल ऐप से ही टिकट प्राप्त करें।